Train Ticket Booking: दिवाली-छठ पर कन्फर्म ट्रेन टिकट चाहिए तो लगाएं ये जुगाड़, बिना झंझट के मिल जाएगी सीट!

हर साल दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर लाखों लोग ट्रेन से अपने घर जाने की तैयारी करते हैं. इस दौरान IRCTC पर टिकट बुक करना (IRCTC Ticket Booking) सबसे मुश्किल काम बन जाता है. लोग महीनों पहले से कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी सीट मिलना आसान नहीं होता. इस बार तो हालात और भी टफ हैं, क्योंकि रेलवे ने टिकट बुकिंग का रूल (Indian Railways Train Ticket Booking) बदल दिया है. पहले 120 दिन पहले तक रिजर्वेशन होता था, लेकिन अब सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक(Online Train Ticket Booking) हो पाएगा.

यानी अगर आप 20 अक्टूबर को दिवाली पर यात्रा करना चाहते हैं तो बुकिंग विंडो 20 अगस्त से ही खुली थी. ऐसे में जो लोग लेट हो गए उनके पास अब सिर्फ जुगाड़ और सही ट्रिक्स ही बची हैं.

रेलवे का एडवांस बुकिंग रूल

रेलवे ने अब टिकट बुकिंग (Train Ticket Booking Online) के लिए 120 दिन की लिमिट घटाकर 60 दिन कर दी है. यानी आपको बिल्कुल टाइम पर अलर्ट रहना होगा. जिस दिन आपका ट्रेवल डेट से 60 दिन पहले बुकिंग खुलती है, उसी दिन सुबह लॉगिन करके टिकट लेना जरूरी है. अगर आप इस दौरान टिकट नहीं ले पाए तो सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग (Tatkal Ticket Booking) ऑप्शन ही बचेगा, जो महंगा भी है और रिस्क भी ज्यादा है.

टिकट बुकिंग में कैसे बढ़ाएं सीट कन्फर्म होने के चांस?

टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले IRCTC की साइट या ऐप पर लॉगिन करके कुछ मिनट पहले तैयार रहना जरूरी है. जैसे ही बुकिंग विंडो खुले तुरंत पेमेंट करने के लिए IRCTC वॉलेट में बैलेंस रख लें ताकि पेमेंट फेल की दिक्कत न हो.

Alternate Trains ऑप्शन का फायदा

IRCTC ने अब ‘Alternate Trains' का ऑप्शन दिया है. मान लीजिए आपको दिल्ली से बिहार अपने घर जाना है लेकिन डायरेक्ट ट्रेन में सीट फुल है, तो Alternate Trains वाला फीचर खुद ही आपको दूसरे रूट या ब्रेक जर्नी का ऑप्शन दिखा देगा. जैसे दिल्ली से पटना और फिर पटना से अपने घर के नजदीकी स्टेशन का ऑप्शन देख सकते हैं. इस तरह के ब्रेक जर्नी से आपको बिना ज्यादा झंझट के कन्फर्म टिकट (Confirm Train Tickets) मिल सकता है.

12,000 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, राउंड ट्रिप बुकिंग पर 20% तक छूट

इस बार रेलवे ने 12,000 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें (Festival Special Trains) चलाई हैं. जैसे दिल्ली-गया, छपरा-दिल्ली और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद जैसी ट्रेनों में ज्यादा सीटें मिलेंगी. इन स्पेशल ट्रेनों का ऑप्शन भी IRCTC साइट पर मिल जाएगा. इसके अलावा राउंड ट्रिप बुकिंग करने पर आपको 20% तक की रिटर्न फेयर छूट भी मिल सकती है.

अगर टिकट वेटिंग में हो जाए तो क्या करें?

अक्सर त्योहारों में टिकट वेटिंग लिस्ट (Waitlisted Tickets)में चला जाता है. ऐसे में अपना PNR स्टेटस बार-बार चेक करते रहें. कई बार लास्ट टाइम पर कैंसिलेशन से टिकट कन्फर्म (Waiting Train Ticket Confirmation Chances)हो जाता है. अगर RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट मिला है तो उसमें कम से कम यात्रा करने का मौका मिल जाता है.

त्योहारों के सीजन में कन्फर्म टिकट (Confirm Train Ticket) मिलना टेंशन जरूर है, लेकिन अगर आप समय पर बुकिंग करें, Alternate Trains का सही इस्तेमाल करें और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों पर नजर रखें तो आपको बिना झंझट सीट मिल सकती है.

