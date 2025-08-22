दिवाली और छठ के लिए क्या आपका भी बुक नहीं हो रहा टिकट? ये पांच ट्रिक्स आजमाते ही बन जाएगा काम

त्योहारों पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है, जिसकी वजह से दिवाली-छठ के समय ट्रेन में कन्फर्म सीट (Confirmed Train Ticket) मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. सरकार की तरफ से त्यौहारों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिनकी बुकिंग 2 महीने से शुरू हो जाती है. पर 60 दिन पहले ही टिकट बुकिंग खुलते ही ट्रेन के नाम के आगे बस रिग्रेट लिखा आ जाता है. ऐसे में आज इस खबर में आपको उन 5 ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जिनके जरिए टिकट बुक की जा सकती है.

1. तत्काल बुकिंग का करें इस्तेमाल

तत्काल टिकट एक ऐसी सुविधा है जो उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जिन्हें अचानक यात्रा की जरूरत होती है या फिर जिन्हें सामान्य बुकिंग के तहत टिकट नहीं मिल पाता. ये टिकट आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी बुक कर सकते हैं और अगर चाहें तो रेलवे स्टेशन पर जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं. तत्काल बुकिंग में एसी क्लास की टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे और स्लीपर क्लास की टिकट बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होती है.

2. मास्टर लिस्ट का करें इस्तेमाल

यूजर्स IRCTC वेबसाइट पर एक मास्टर लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप यात्रियों के नाम, बर्थ और खाने-पीने की जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं. ये सभी डिटेल्स पहले से रहेंगी तो कम समय में ही टिकट बुकिंग के लिए आगे का प्रोसेस किया जा सकता है.

3. वॉलेट में रखें पैसे

यूजर्स अगर अपने IRCTC वॉलेट में पहले से पैसे रखते हैं तो कम समय में पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कम समय में टिकट बुकिंग का पूरा प्रोसेस किया जा सकेगा.

4. विकल्प योजना (ATAS) की मदद

ATAS को विकल्प स्कीम (Vikalp Scheme) भी कहते हैं. भारतीय रेलवे ने 2015 में विकल्प स्कीम की शुरुआत की थी. इस स्कीम के तहत पैसेंजर ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक (Waiting Train Ticket) करने के दौरान कन्फर्म टिकट पाने के लिए दूसरे ट्रेन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं.मान लीजिए आपके टिकट बुक करने के कुछ समय के बाद दूसरे ट्रेन में कोई टिकट कैंसिल (Confirm Ticket Cancellation) हो जाता है तो ATAS आपको नोटिफिकेशन भेजकर इन्फॉर्मेशन देगा कि उस ट्रेन में कन्फर्म सीट अवेलेबल है. इस तरह आप अपनी वेटिंग टिकट को दूसरे ट्रेन में ट्रांसफर करके कन्फर्म सीट पा सकते हैं.

5. राउंड ट्रिप पैकेज का लें फायदा

जैसा आप जानते हैं कि रेलवे दिवाली और छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाता है, साथ ही राउंड ट्रिप पैकेज का भी ऐलान करता है. इसके जरिए आने-जाने के लिए टिकट बुकिंग तो कर ही पाएंगे साथ ही छूट का भी फायदा ले सकते हैं.