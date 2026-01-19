Petrol Pump Business Guide: आप जब भी अपनी कार, बाइक वगैरह लेकर पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तो अक्‍सर वहां लंबी लाइन दिखती है. ऐसा कम ही होता है, जब आपको अपनी बारी का इंतजार करना होता है. अक्‍सर वहां ग्राहकों की भीड़ ही दिखती है. यानी ये तो तय है कि पेट्रोल पंप के बिजनेस में ग्राहकों की कमी कभी नहीं होने वाली. 10 से 5 वाली नौकरी के बाद जब बड़ी संख्‍या में लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पहुंचते हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये ख्‍याल आता होगा कि इनकी लाइफ सेट है, पेट्रोल पंप का बिजनेस कर लिया तो जीवन भर का ठहार (इंतजाम) हो गया. तो अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हर दिन मोटी कमाई हो और कारोबार भी बढ़ता रहे तो पेट्रोल पंप खोलना एक अच्छा विकल्प है.

देश में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पेट्रोल-डीजल की मांग कभी कम नहीं होती. इस वजह से पेट्रोल पंप का बिजनेस आज भी काफी सुरक्षित और मुनाफे वाला माना जाता है. हालांकि ये बिजनेस शुरू करने से पहले समझना जरूरी है कि पेट्रोल पंप कैसे खोला जाता है, इसमें कितना खर्च आता है और इससे कितनी कमाई हो सकती है.

कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप? (Eligibility to Open a Petrol Pump)

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं. आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए. शहरी क्षेत्र के लिए आमतौर पर ग्रेजुएशन और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसके अलावा, आपके पास तय की गई न्यूनतम पूंजी और जमीन भी होनी चाहिए. साथ ही आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

पेट्रोल पंप के लिए कितनी जमीन चाहिए (Land Requirement for Petrol Pump)

पेट्रोल पंप के लिए जमीन सबसे अहम चीज होती है.

हाईवे पर: लगभग 1200-1600 वर्ग मीटर

शहर या कस्बे में: करीब 800-1000 वर्ग मीटर

जमीन आपकी खुद की भी हो सकती है या लीज पर ली जा सकती है. लोकेशन जितनी बेहतर होगी, बिक्री उतनी ज्यादा होगी. इसलिए लोकेशन का सही चुनाव बहुत जरूरी है. याद रखें कि ये जमीन किसी भी तरह के कानूनी विवादों से मुक्त होनी चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया क्या है? (Application Process)

भारत में पेट्रोल पंप खोलने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोल और हिंदुस्तान पेट्रोल जैसी ऑयल कंपनियां समय-समय पर विज्ञापन निकालती हैं. आवेदन ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन करने वालों का सिलेक्शन लॉटरी या मेरिट के आधार पर किया जाता है. सिलेक्शन होने के बाद कंपनी जगह की जांच करती है, जरूरी कागजों की जांच होती है और पेट्रोल पंप चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है.

कितना खर्च आता है? (Total Investment Required)

पेट्रोल पंप खोलने का खर्च लोकेशन के हिसाब से बदल जाता है.

ग्रामीण क्षेत्र: ₹15 लाख से ₹25 लाख

शहरी क्षेत्र: ₹30 लाख से ₹50 लाख

हाईवे लोकेशन: ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक

इस खर्च में सिक्योरिटी डिपॉजिट, टैंक, मशीन, शेड, ऑफिस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है. जमीन की कीमत इसमें शामिल नहीं होती.

पेट्रोल पंप से कमाई कैसे होती है? (How Does a Petrol Pump Earn Money?)

पेट्रोल पंप की कमाई प्रति लीटर पर मिलने वाले कमीशन पर आधारित होती है.

पेट्रोल पर औसतन ₹3-4 प्रति लीटर

डीजल पर ₹2-3 प्रति लीटर

यानी अगर किसी पंप की रोज 3000 लीटर की बिक्री है, तो महीने में अच्छी खासी आमदनी हो सकती है. इसके अलावा, एयर फिलिंग, इंजन ऑयल की बिक्री, शॉप या कैफे और गाड़ी धुलाई जैसी दूसरी सुविधाओं से भी पेट्रोल पंप मालिक की कमाई बढ़ती है.

महीने की अनुमानित कमाई (Estimated Monthly Income)

आमतौर पर एक पेट्रोल पंप की महीने की कमाई करीब 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं, हाईवे या ज्यादा बिक्री वाली जगहों पर यह कमाई 5 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

सरकार और बैंक की मदद (Government & Bank Support)

पेट्रोल पंप के लिए बैंक लोन उपलब्ध होता है. कुछ मामलों में MSME के तहत भी सहायता मिल सकती है. ऑयल कंपनियां ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी देती हैं.

पेट्रोल पंप खोलना आसान नहीं है, लेकिन सही प्लानिंग, सही लोकेशन और पर्याप्त निवेश के साथ यह एक लंबे समय तक चलने वाला और मुनाफे वाला बिजनेस साबित हो सकता है. अगर आप सेफ रिटर्न और स्टेबल इनकम चाहते हैं, तो पेट्रोल पंप एक बढ़िया बिजनेस ऑप्शन है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या-क्‍या जरूरी है? आयु कम से कम 21 वर्ष, भारतीय नागरिक होना, शहरी क्षेत्र में ग्रेजुएशन या ग्रामीण में 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है.

Q पेट्रोल पंप के लिए कितनी जमीन चाहिए? हाईवे पर 1200-1600 वर्ग मीटर, शहर या कस्बे में 800-1000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होती है.

Q पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया क्या है? ऑयल कंपनियों के विज्ञापन के बाद ऑनलाइन आवेदन, चयन लॉटरी या मेरिट से होता है, फिर जगह व कागजात जांचे जाते हैं.

Q पेट्रोल पंप खोलने में कितना खर्च आता है? ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 25 लाख, शहरी क्षेत्र में 30 से 50 लाख, हाईवे लोकेशन पर 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्च आता है.