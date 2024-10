एक घर में कितने इलेक्ट्रिक मीटर लगवा सकते हैं आप? क्या एक घर में दो बिजली मीटर लग सकते हैं? जानें नियम

बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. बिजली की कटौती के दौरान तो इसकी अहमियत हमारे जीवन में और ज्यादा समझ में आती है. हम हर महीने कितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए हर घर में एक इलेक्ट्रिक मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी इलेक्ट्रिक मीटर के आधार पर हर महीने बिजली का बिल जनरेट होता है. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी बिल्डिंग के सभी फ्लैट के मीटर एक साथ एक जगह लगे हुए होते हैं.

आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग के लिए मीटर लगा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक घर में कितने मीटर लगाए जा सकते हैं? नहीं पता तो जान लीजिये इस बारे में नियम क्या कहते हैं.

एक घर एक मीटर

नियमों के मुताबिक, एक घर में एक ही मीटर (One house one meter) लगवाया जा सकता है. अगर आप चाहें तो फ्लैट की रजिस्ट्री अलग से करवाके उस फ्लैट के आधार पर अलग से मीटर लगवा सकते हैं. यह समझ लीजिए कि घर हो या फ्लैट एक रजिस्ट्री पर एक ही मीटर (One meter on one registry) लगाया जा सकता है.

एक घर में दो बिजली कनेक्शन मिल सकता है?

हालांकि, नए नियमों के मुताबिक, एक ही घर में रहने वाले अलग-अलग परिवारों को बिना बंटवारा किए हुए भी अलग-अलग मीटर मिल सकते हैं. इससे संयुक्त परिवारों में बिजली बिल को लेकर होने वाले विवाद से मुक्ति मिल सकती है. घर में बिजली कनेक्शन के लिए, सिंगल फ़ेज मीटर लगवाने के लिए 1 किलोवाट से 4 किलोवाट तक का आवेदन किया जाता है. अगर घर का लोड 4 किलोवाट से ज़्यादा है, तो थ्री फ़ेज कनेक्शन मिलता है.

रेंट एग्रीमेंट के आधार पर अलग मीटर

आप चाहें तो रेंट अग्रीमेंट दिखाकर भी अलग से मीटर (Separate meter based on Rent agreement) लगवा सकते हैं. आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कई माले का घर बनाते हैं और फिर बाद में उसे किराए पर चढ़ा देते हैं. किराएदार के साथ जो रेंट एग्रीमेंट किया जाता है, उसे दिखाकर बिजली का अलग मीटर लगवाया जा सकता है. लेकिन याद रहे एग्रीमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए.