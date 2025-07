सिर्फ 1 दिन में आया 1.70 लाख का बिजली बिल, शख्स का फूटा गुस्सा, वीडियो हुआ वायरल

Meter Se Ek Din Me Aaya 1 Lakh 70 Hazaar Ka Bill: सोचिए अगर आपके घर में नया बिजली मीटर लगे और अगले ही दिन आपके हाथ में 1.70 लाख का बिल थमा दिया जाए, तो क्या आप शांत रह पाएंगे? ऐसा ही कुछ एक वायरल वीडियो में देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दीवार पर लगे कथित नए स्मार्ट मीटर की ओर कैमरा घुमाते हुए कहता है, 'कल ही मीटर लगा है और एक ही दिन में 1,70,700 रुपये का बिल आ गया है.' इसके बाद वह हाथ में बिल दिखाता है और कहता है, अगर ऐसे बिल आएंगे तो क्या करेंगे? महज 12 सेकंड की इस क्लिप ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है.

नया स्मार्ट मीटर लगा और पहले ही दिन थमा लाखों का बिल (meter lagate hi lakhon ka bill)

वीडियो को ट्विटर (अब X) यूजर @gharkekalesh ने शेयर किया है और अब तक इसे 65,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. 2,000 से अधिक लाइक्स और सैकड़ों मज़ेदार कमेंट्स भी इसपर आ चुके हैं. कुछ यूजर्स जहां व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने की सलाह दे रहे हैं, वहीं बहुतों ने इसे मीम फेस्ट बना दिया है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, लगता है मीटर ओवरटाइम कर रहा था.

यहां देखें वीडियो

The electricity meter was installed just one day ago, and within a single day, a bill of Rs 170,000 was generated.

