Gold Storage Rule: घर में कितना सोना रख सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं कानूनी नियम
Gold Storage Rule: भारत में सोने का घरों में रखा जाना बहुत आम है. यह सिर्फ एक परंपरा या संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोग इसे एक सुरक्षित निवेश भी मानते हैं. परिवार अक्सर घर में सोना रखते हैं. त्योहार हों, शादी-ब्याह हो या भविष्य के लिए बचत हो, इसके लिए कई लोग सोना रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि घर में कितना सोना रखना ठीक है? क्या इसकी कोई कानूनी सीमा है?

घर में कितना सोना रख सकते हैं?

आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार, सोने की मात्रा पर कोई आधिकारिक सीमा नहीं है. हालांकि, कर वसूली के दौरान अधिकारी स्वामित्व का प्रमाण मांग सकते हैं. यदि आपके पास दस्तावेज नहीं हैं, तो भी कुछ निश्चित मात्राएं सुरक्षित हैं.

महिला और पुरुष कितना सोना रख सकते हैं?

इनकम टैक्स के कानून (Income Tax Rules) के मुताबिक, एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है, वही अविवाहित महिलाओं के लिए ये लिमिट 250 ग्राम रखी गई है. ये सीमाएं रसीदों या कागजात के बिना भी लागू होती हैं, लेकिन यदि आपके पास वैध दस्तावेज हैं. जैसे- खरीद के बिल या विरासत संबंधी दस्तावेज तो आप कानूनी रूप से इन राशियों से अधिक धन रख सकते हैं. खरीद के बिल या विरासत संबंधी दस्तावेज तो आप कानूनी रूप से इन राशियों से अधिक धन रख सकते हैं.

घर में सोना रखने मात्र से कर नहीं लगता. समस्या तब उत्पन्न होती है जब सोने के स्रोत पर सवाल उठता है. समस्याओं से बचने के लिए, खरीद रसीदें या बिल, विरासत संबंधी दस्तावेज, घोषित आय या बचत का प्रमाण रखना महत्वपूर्ण है. उचित दस्तावेजीकरण से आपका सोना सुरक्षित और कानूनी रूप से संरक्षित रहता है.

हालांकि, सरकार ने कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन पारदर्शिता बेहद जरूरी है. इसलिए, अगर आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि सोने के हर ग्राम का स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े.

