क्या रात में वाई-फाई और मोबाइल इंटरनेट बंद कर देना चाहिए, जानिए साइंस असल में क्या कहता है?

आज के समय में हर घर में Wi-Fi दिन‑रात चालू रहता है और हमारे फोन भी पूरे समय मोबाइल इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, लेकिन अब कई लोग पूछ रहे हैं क्या रात में Wi-Fi या मोबाइल इंटरनेट बंद कर देना चाहिए? क्या यह सच में सेहत के लिए जरूरी है या बस एक डर? चलिए आपको बताते है रिसर्च क्या कहती है?
रिसर्च क्या कहती है?
दरअसल, Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क से EMF (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड) निकलते हैं. ये non-ionizing radiation होते हैं यानी इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि DNA को नुकसान पहुंचाए, लेकिन लंबे समय तक इनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इसका असर खासकर नींद, दिमाग और लंबी अवधि में सेहत पर पड़ सकता है.नींद पर असर
कुछ रिसर्च बताती हैं कि EMF से नींद में हल्का‑सा फर्क पड़ सकता है, जैसे मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन पर असर, लेकिन ज्यादातर अध्ययन कहते हैं कि घरों में मिलने वाला Wi-Fi सिग्नल बहुत कम होता है और सुरक्षा मानकों के अंदर है.बच्चे और गर्भवती महिलाएं
बच्चों का दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है, इसलिए उनके लिए कभी‑कभी डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. हालाँकि, अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि रात में Wi-Fi चालू रहने से सीधा नुकसान होता है.कैंसर का खतरा
कई सालों की रिसर्च में मोबाइल या Wi-Fi EMF से कैंसर का सीधा और पक्का संबंध नहीं मिला है. WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने Wi-Fi को "संभवतः कैंसरकारी" (Group 2B) श्रेणी में रखा है, जो कॉफी और आचार की श्रेणी जैसा ही है यानी खतरा बड़ा नहीं, लेकिन और रिसर्च की जरूरत है.रात में Wi-Fi बंद करने के फायदे
- बिजली की बचत- राउटर 24 घंटे चलने पर थोड़ा‑बहुत बिजली खाता है.
- सेफ्टी- रात में Wi-Fi बंद करने से हैकिंग का जोखिम घटता है.
- बेहतर नींद- नोटिफिकेशन, पिंग या फोन की इंटरनेट एक्टिविटी से दिमाग ज्यादा शांत रहता है.
