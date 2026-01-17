विज्ञापन
Gold-Silver Prices: अगर आप निवेश या गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो कीमतों के इस ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी है. एक्सपर्ट की मानें तो लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी सुरक्षित निवेश का सबसे पसंदीदा विकल्प बना हुआ है.

Gold-Silver Prices: सोने की चमक बढ़ी, चांदी ने भरी लंबी उड़ान, चेक करें आज के ताजा भाव

Gold-Silver Prices: सर्राफा बाजार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली. शनिवार को बाजार खुलते ही कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी का रुख रहा. जहां सोने ने अपनी चमक बिखेरी, वहीं चांदी की कीमतों में एक बड़ा उछाल आया है. कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार, आज स्थानीय बाजार में सोने की कीमत में 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखी गई. वहीं, औद्योगिक मांग और निवेशकों के रुझान के चलते चांदी के दाम 1 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए हैं.

बाजार बंद होने तक सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,100 प्रति 10 ग्राम थीं, वहीं चांदी का भाव  2,73,500 प्रति किलोग्राम रहा.

क्यों बढ़ रहीं कीमतें?

एक्सपर्ट के अनुसार वैश्विक बाजार के संकेतों और लोकल मांग में मजबूती आने की वजह से कीमतों में यह तेजी देखी जा रही है. अगर मांग इसी तरह बनी रही, तो आने वाले दिनों में कीमतों में और भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

खरीदने का है इरादा?

अगर आप निवेश या गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो कीमतों के इस ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी है. एक्सपर्ट की मानें तो लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी सुरक्षित निवेश का सबसे पसंदीदा विकल्प बना हुआ है.

सोने-चांदी पर क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय? 

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना सपाट से सकारात्मक की रेंज में बंद हुआ है और यह अभी भी 4,600 डॉलर प्रति औंस के ऊपर टिका हुआ है. अमेरिका और ईरान में चल रहे तनाव से सोने को सपोर्ट मिल रहा है. आने वाले समय में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बनी रहने की संभावना है. सोने छोटी अवधि में 1,41,000 रुपए से लेकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है.  

