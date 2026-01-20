Gold-Silver Prices: सोने ने पहली बार छुआ 1.5 लाख का आंकड़ा, चांदी में 20 हजार की तूफानी तेजी

Gold-Silver Prices: भारतीय सर्राफा बाजार में आज एक नया इतिहास रचा गया. सोने की कीमतों ने पहली बार 1.5 लाख रुपये का लेवल पार किया. वैश्विक उथल-पुथल के बीच मंगलवार को बाजार में सोने और चांदी ने ऐसी तेजी दिखाई कि निवेशक बस देखते ही रह गए. चांदी ने एक ही दिन में 20,400 रुपये की छलांग लगाकर सभी को हैरान कर दिया.

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सोना 5,100 रुपये की भारी बढ़त के साथ 1,53,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है. सोमवार को सोना 1,48,100 रुपये पर बंद हुआ था, लेकिन मंगलवार को आई जबरदस्त खरीदारी ने इसे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

चांदी ने रचा इतिहास

चांदी में आई तेजी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है. दामों में 20,400 रुपए का जबरदस्त उछाल आया, जिससे इसकी कीमत अब 3,23,000 रुपए प्रति किलो के नए शिखर पर पहुंच गई है.

वायदा बाजार (MCX) में भी तेजी

हाजिर बाजार के साथ-साथ वायदा बाजार में भी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है. गोल्ड जहां 2.99% की तेजी के साथ ₹1,49,989 तक पहुंचा. वहीं, सिल्वर 4.42% की छलांग लगाकर ₹3,23,993 पर ट्रेड कर रहा है.

क्यों लगी है कीमतों में आग?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप पर टैरिफ लगाने के ऐलान ने वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है. निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने और चांदी की तरफ जा रहे हैं.

ग्लोबल मार्केट में सोना 4,735 डॉलर प्रति औंस और चांदी 95.28 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर है. इसका असर लोकल मार्केट पर दिखाई दे रहा है.

सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के बढ़ते निर्माण की वजह से चांदी की मांग पूरी दुनिया में सप्लाई के मुकाबले कहीं ज्यादा हो गई है.

एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक जिओ पॉलिटिक्स टेंशन कम नहीं होती, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में यह तेजी जारी रह सकती है.