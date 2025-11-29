विज्ञापन
Gold Silver All Time High Updates:मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च 2026 डिलीवरी के लिए चांदी का फ्यूचर प्राइस 9,500 रुपये की बढ़त के साथ 1,75,484 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया.

Gold-Silver Prices: चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सोना भी चमका! 29 नवंबर, शनिवार को क्‍या है गोल्‍ड-सिल्‍वर का ताजा भाव?

Gold Silver Price Update: सोना और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव जारी है. पिछले 2 हफ्ते में गोल्‍ड-सिल्‍वर के दाम (Gold-Silver Prices) में कभी बढ़त तो कभी कमी देखने को मिली है. अब एक बार फिर से सोने-चांदी ने रफ्तार भरी है. सोने से ज्‍यादा रफ्तार भरी है चांदी ने. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर तो चांदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. वहीं ग्‍लोबल मार्केट में भी चांदी खूब चमक रही है. कॉमेक्‍स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 56.26 डॉलर/औंस के अब तक के हाई पर पहुंच गई है. ग्‍लोबल ट्रेंड और US फेड से रेट कट की उम्‍मीद के चलते ये तेजी देखी गई.

MCX पर सोना-चांदी में जबर तेजी

वैश्विक कीमतों में तेजी के असर को देखते हुए भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी कीमतों में उछाल आया. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च 2026 डिलीवरी के लिए चांदी का फ्यूचर प्राइस 9,500 रुपये की बढ़त के साथ 1,75,484 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया. ये करीब 5.7% की बढ़त है. शुक्रवार को 5 मार्च 2026 का चांदी का वायदा MCX पर 174981.00 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ. ये पिछले महीने MCX पर दर्ज 1.7 लाख रुपये/किलोग्राम के ऑल टाइम हाई को पार कर गया. वहीं दिसंबर एक्सपायरी वाले चांदी के कॉन्ट्रैक्ट 1,72,077 रुपये/ किलो के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए और 17 अक्टूबर, 2025 के 1,70,415 रुपये/किलो वाले स्‍तर को पार कर गया.

वहीं, गोल्ड की बात करें तो MCX पर सोना 1,27,667 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि फरवरी 2026 डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 1,626 रुपये की बढ़त के साथ 1,29,293 रुपये/10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था.

सोने-चांदी का बाजार भाव क्‍या चल रहा?

सोने और चांदी में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. इससे सोने की कीमत 1,26,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमत 1,64,000 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गई है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 534 रुपये बढ़कर 1,26,591 रुपये हो गई है, जो कि पहले 1,26,057 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,15,957 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,15,468 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 18 कैरेट सोने का दाम 94,542 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 94,943 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 1,692 रुपये बढ़कर 1,64,359 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,62,667 रुपये प्रति किलो था.

आगे कैसी रहेगी सोने-चांदी की चाल?

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों में एमसीएक्स पर करीब 600 रुपये की तेजी देखने को मिली है. कॉमेक्स पर भी सोना 4,200 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया है. आने वाले समय में सोने की चाल अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों पर लिए जाने वाले फैसले पर निर्भर करेगी. त्रिवेदी ने आगे कहा कि सोना आने वाले समय में 1,24,000 रुपये से लेकर 1,27,500 रुपये की रेंज में कारोबार कर सकता है.

Gold Silver Rate, Gold Silver Rates, Gold Silver Rate India, Gold Silver Rate Latest News, Gold Silver Rate On MCX
