विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold Price Today: GST कटौती के बाद सोना-चांदी हुआ इतना सस्ता, खरीदारी का शानदार मौका, जानें क्या है ताजा रेट

Gold price today on September 4: GST कटौती के बाद सोना अब पहले से सस्ता हो गया है, यानी त्योहार या शादी के समय खरीदारी करने वाले लोगों के लिए कीमतें कम हुई हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Gold Price Today: GST कटौती के बाद सोना-चांदी हुआ इतना सस्ता, खरीदारी का शानदार मौका, जानें क्या है ताजा रेट
Gold Rate Today 4 September 2025: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए यह सही समय माना जा रहा है.
नई दिल्ली:

Gold Silver Price in India Today on 4 September: कल देर रात आम आदमी के लिए बड़ी राहत मिली जब सरकार ने जीएसटी दर में कटौती (GST Rate Cut) का ऐलान किया. जीएसटी काउंसिल ने कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाया और नया GST स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की. इसके बाद आज सुबह सोने के भाव (Gold Price Today) में भारी गिरावट देखने को मिली.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज  पर 10 ग्राम सोने के दाम (GST Cut Impact on Gold ) सुबह 10.19 बजे 1239 रुपये घटकर 1,05,956 रुपये पर आ गए. सिर्फ सोने ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों (Silver Price Today)  में भी भारी गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में अगर आप सोने-चांदी (Gold Silver Rtae Today) की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको पास सस्ते रेट पर खरीदारी करन का शानदार मौका है.

GST कट का सोने और चांदी पर असर

हालांकि गोल्ड और सिल्वर पर GST रेट  3% पर और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज पर 5% ही लागू रहेगा, लेकिन आम चीजों पर टैक्स कट से निवेशकों और खरीदारों की जेब पर सीधा असर पड़ा है. GST कट की वजह से बाजार में कीमतें नीचे आई हैं और यह खासकर त्योहारों के मौसम में आम लोगों के लिए राहत की खबर है.

MCX पर भी सोने-चांदी का भाव गिरा

MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर फ्यूचर्स में सोने का भाव (Gold Rate Today) 1.21% नीचे गिरकर 1,05,897 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी के दिसंबर फ्यूचर्स भी 1.6% नीचे 1,23,871 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहे थे. इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों की रिस्क लेने की इच्छा बढ़ी है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है.

आम आदमी के लिए राहत

GST कटौती के बाद सोना अब पहले से सस्ता हो गया है, यानी त्योहार या शादी के समय खरीदारी करने वाले लोगों के लिए कीमतें कम हुई हैं. यह बदलाव सिर्फ सोने पर ही नहीं, बल्कि बाकी कई प्रोडक्ट्स जैसे कोल्डड्रिंक, जंक फूड, और लग्जरी सामान पर भी लागू हुआ है, जिससे आम आदमी की जेब पर राहत मिली है.

क्या अभी सोना खरीदना चाहिए?

GST रेट कटौती से न सिर्फ आम आदमी की जेब में राहत दी है बल्कि निवेशकों के लिए भी मार्केट को पॉजिटिव रखा है.एक्सपर्ट का मानना है कि GST 2.0 रिफॉर्म से बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और कंपनियों के लिए भी बिक्री में सुधार होगा. सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए यह सही समय माना जा रहा है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Prices Today, Gold Today Rate, GST Rate Cut, GST Impact On Gold, GST On Gold In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com