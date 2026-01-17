विज्ञापन
विशेष लिंक

सोना बना सुपरस्टार, टूटा 25 सालों का रिकॉर्ड, भारतीयों की नेटवर्थ में दिखा भारी उछाल

Gold Price Record: संपत्ति में इस इजाफे से ना केवल लोगों की नेटवर्थ बढ़ी, बल्कि गोल्ड लोन और रिटेल लोन की मांग में भी जबरदस्त उछाल आया है.

Read Time: 2 mins
Share
सोना बना सुपरस्टार, टूटा 25 सालों का रिकॉर्ड, भारतीयों की नेटवर्थ में दिखा भारी उछाल

Gold Price Record: साल 2025 में सोने की चमक के सामने सभी निवेश फीके नजर आए. बीते साल जहां एक तरफ शेयर बाजार में सुस्ती का माहौल रहा, वहीं सोने की चमक ने भारतीय घरों को मालामाल कर दिया. एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों में आई रिकॉर्ड उछाल की बदौलत भारतीय परिवारों की कुल संपत्ति में 117 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम इजाफा हुआ है.

सोने ने रचा इतिहास

रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले ढाई दशकों में संपत्ति में हुई यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. साथ ही सोने की कीमतों ने 2025 में सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया. 15 दिसंबर 2025 तक सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम 57 हजार रुपये की रिकॉर्ड तेजी आई. हालांकि, इससे पहले 2024 में भी सोना 14 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ था, जिसने इस साल की तेजी के लिए जमीन तैयार की.

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए स्थिरता का साल रहा. वहीं, सोना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. इस दौरान जब शेयर बाजार पर दबाव था, तब सोना एक सुरक्षित निवेश बनकर सामने आया और निवेशकों का भरोसा जीता.

संपत्ति में इस इजाफे से ना केवल लोगों की नेटवर्थ बढ़ी, बल्कि गोल्ड लोन और रिटेल लोन की मांग में भी जबरदस्त उछाल आया है. वैश्विक स्तर पर 2025 में सोना, यूरोप और मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे. वहीं दूसरी तरफ ऑयल, अमेरिकी डॉलर और बिटकॉइन जैसे निवेशों ने निराश किया.

निवेशकों के लिए अब क्या है सलाह?

बाजार के इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को हाइब्रिड फंड्स की ओर रुख करने की सलाह दी है. क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी, डेट और सोना तीनों का मिलाजुला निवेश होता है. इससे पोर्टफोलियो को बैलेंस मिलता है और रिस्क को कम किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें- Gold-Silver Prices: सोना गिरा, चांदी बढ़ी, आज 17 जनवरी, शनिवार को दिल्‍ली, मुंबई और बाकी शहरों में क्‍या भाव चल रहा गोल्‍ड-सिल्‍वर?

यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी तस्करी का पर्दाफाश, 3 विदेशियों के पास से 2.89 करोड़ का सोना जब्त

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Price Record High, Gold Price Record High India, Gold Price, Gold Price Today, Gold Price Today In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now