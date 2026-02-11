lado lakshmi yojana haryana : हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन, प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी का लाभ सभी को समय पर म‍िले. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों के खातों में 1431 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के तहत 9 लाख 22 हजार 452 महिलाओं के खातों में 193 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. अब तक इस योजना की सभी चार किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खाते में जमा क‍िए जा चुके हैं. पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलते हैं, जिसमें से ₹1100 सीधे बैंक खाते में आते हैं और ₹1000 की एफडी (Fixed Deposit) कराई जाती है.

योजना के दायरे में विस्तार

अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी पात्र होंगी: जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं. कक्षा 1 से 4 तक पढ़ने वाले बच्चों की माताएं. 'निपुण भारत मिशन' के तहत दक्षता हासिल करने वाले बच्चों की माताएं. वे महिलाएं जिनके बच्चे कुपोषण से सफलतापूर्वक बाहर आ चुके हैं (पुनर्वासित).

पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा



बड़ा निवेश: 18 अलग-अलग योजनाओं के तहत कुल 56.34 लाख लाभार्थियों को 1431 करोड़ रुपये भेजे गए.

पेंशन वितरण: बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के 34.14 लाख लाभार्थियों के खातों में 1098 करोड़ रुपये जमा किए गए.

समाधान शिविर: पेंशन और आय से जुड़ी समस्याओं के लिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को जिलों में 'समाधान शिविर' लगाए जाएंगे.

गैस और दुग्ध सब्सिडी



सस्ता सिलेंडर: 'हर घर हर गृहिणी' योजना के तहत 12.62 लाख महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने के लिए 38.97 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई.

दुग्ध उत्पादक: मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36 हजार लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपये जारी किए गए.

इस योजना का आवेदन करने का तरीका (Step-by-step process) या जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट यह रही.

हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी यह है. सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ा दिया है, इसलिए इन स्टेप्स को ध्यान से देखें:

1. जरूरी दस्तावेज (Documents List)

आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास ये दस्तावेज तैयार हैं:

परिवार पहचान पत्र (PPP ID): हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना के लिए यह सबसे अनिवार्य है.

आधार कार्ड: महिला लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

बैंक पासबुक: DBT (Direct Benefit Transfer) के लिए बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए.

आय प्रमाण पत्र: वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए (यह अब PPP से ही सत्यापित हो जाती है).

निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.

शिक्षा संबंधी दस्तावेज: अगर आप बच्चों के अंकों के आधार पर आवेदन कर रही हैं, तो बच्चे की 10वीं/12वीं की मार्कशीट (80% से अधिक अंक).

