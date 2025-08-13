3 हजार रुपये में साल भर का टोल, क्या है Fastag का एनुअल पास, कैसे करेगा काम और क्या हैं फायदे

Fastag जो एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर अपग्रेड होने जा रही है. दरअसल, राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इस दिन से एनुअल पास की शुरुआत करेगा, जिससे उन लोगों के लिए हाईवे पर ट्रेवल करना आसान और सस्ता हो जाएगा, जो अक्सर ही ड्राइव करते हैं. इस पहल से रिपीटेड चार्ज को कटडाउन किया जा सकेगा और टोल ट्रांजेक्शन का प्रोसेस भी तेज हो जाएगा. इसलिए हम यहां आपको FASTag Annual Pass क्या है? ये किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है और इस पास की क्या सीमाएं हैं आदि जानकारी लेकर आए हैं, जिसे आप नीचे पढ़ सकते हैं.

क्या है फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass)

इस साल के जून में फास्टैग एनुअल पास की घोषणा की गई थी, जो एक प्रीपेड टोल प्लान है. इसे नॉन कमर्शियल वाहन जैसे कि कार, जीप और वैन आदि के लिए एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया है. नए पास की घोषणा करते हुए ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर की रेंज में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन को दूर करने का है और टोल पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने का है. इंतजार के समय को घटाने से प्राइवेट वाहन से ट्रेवल करने वाले लोगों को टोल प्लाजा पर कम देर के लिए इंतजार करना होगा और उनका ट्रेवल एक्सपीरियंस भी स्मूथ होगा.

एक नया टैग खरीदने की बजाए, आप अपने पास को अपने पहले से मौजूद फास्टैग के साथ लिंक कर सकते हैं, बशर्ते वो सक्रिय हो और आपके वाहन पंजीकरण संख्या से जुड़ा हुआ हो. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि यह प्लान केवल NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) के तहत आने वाले राष्ट्रीय हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए है.

किन लोगों के लिए है ये फायदे का सौदा

डेली कम्यूटर्स : इसमें आपको बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है और इस वजह से ये रोजाना कम्यूट करने वालों के लिए एक आसान उपाय है. हालांकि, यह पास नॉन-ट्रांसफरेबल है और केवल उसी वाहन के लिए काम करेगा जो आपके फास्टैग से लिंक्ड होगा.

बार-बार रिचार्ज करने से छुटकारा: एक बार पास खरीदने के बाद, आपको एक साल तक या 200 टोल क्रॉसिंग तक, जो भी पहले हो, बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी.

लागत-प्रभावी: अगर आपको अक्सर यात्रा करनी पड़ती है तो इस पास की मदद से आपके पैसे बच सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस पास से एक टोल प्लाजा को पार करने की औसत लागात 15 रुपये तक कम हो जाची है. जबकि मौजूदा वक्त में टोल 50 रुपये से 100 रुपये तक हो सकता है.

सुविधाजनक: फास्टैग एनुअल पास के साथ, आप बिना रुके और बिना किसी परेशानी के टोल प्लाजा पार कर सकते हैं.

डिजिटल रूप से प्रबंधित: आप अपने एनुअल पास को ऑनलाइन आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे खरीदें FASTag Pass

ऑनलाइन फास्टैग एनुअल पास खरीदने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें -

राजमार्ग यात्रा ऐप या फिर NHAI/MoRTH की वेबसाइट पर जाएं

अपनी फास्टैग आईडी या फिर वाहन के नंबर से लॉगइन करें. इस बात का ध्यान रखें कि आपका फास्टैग एक्टिव हो, वाहन से लिंक्ड हो और उसे सही तरीके से इंस्टॉल किया गया हो.

अब यूपीआई, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की मदद से 3000 रुपये का ट्रांसेक्शन करें.

पास आपके मौजूदा फास्टैग के साथ अटैच हो जाएगा और एक एसएमएस आएगा जिसमें कहा गया होगा कि 15 अगस्त से आपका पास एक्टिव हो जाएगा.

कहां काम करेगा फास्टैग एनुअल पास

फास्टैग एनुअल पास केवल NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही काम करता है. उदाहरण के लिए, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रतनागिरी पर ही काम करेगा.

राज्य हाईवे या फिर म्युनिसिपल टोल रोड पर आपका फास्टैग पहले जैसे ही काम करेगा और टोल चार्ज होगा. उदाहरण के लिए, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे आदि.

FASTag Annual Pass के नियम और सीमाएं

15 अगस्त से, जब भी आपका वाहन NHAI या MoRTH के तहत किसी भी FASTag-सक्षम टोल प्लाजा को पार करेगा, तो यह पास एक ट्रिप काट लेगा. 200 ट्रिप या एक साल का वक्त पूरा होने पर, सिस्टम अपने आप नियमित पे-पर-यूज FASTag पर वापस आ जाएगा. महत्वपूर्ण नियम