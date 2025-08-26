विज्ञापन

कभी ट्रक ड्राइवरों के सफर के हमसफर हुआ करते थे ये 25 सदाबहार गाने, हर रास्ते को बना देते थे खास

आपने आज के दौर के युवाओं की प्लेलिस्ट के बारे में तो सुना होगा. लेकिन आप जानते हैं एक दौर में ट्रक ड्राइवर किस तरह के गाने सुना करते थे, अगर नहीं तो यहां मौजूद है 25 गानों की लिस्ट.

Read Time: 3 mins
Share
कभी ट्रक ड्राइवरों के सफर के हमसफर हुआ करते थे ये 25 सदाबहार गाने, हर रास्ते को बना देते थे खास
ट्रक डाइवरों के पसंदीदा 25 गाने
नई दिल्ली:

भारत में ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी आसान नहीं होती. दिन रात की ड्यूटी, लंबा सफर, अलग-अलग शहरों में आना जाना और अकेलापन. इन सबके बीच अगर कोई चीज उनका सबसे ज्यादा साथ निभाती है तो वो हैं हिंदी फिल्मों के गाने. खासकर 60 और 70 के दशक के पुराने हिंदी फिल्मी गाने. ये गाने न सिर्फ उनकी थकान मिटाते हैं, बल्कि हर सफर को यादगार भी बना देते हैं. ट्रक की केबिन में एक पुराना म्यूजिक सिस्टम बज रहा हो और उसमें "मुसाफिर हूं यारों" या "मेरे सपनों की रानी" चल रही हो तो ऐसा लगता है जैसे रास्ते खुद गुनगुना रहे हों. देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रक ड्राइवरों की पसंद अलग हो सकती है. लेकिन पुराने क्लासिक गानों के लिए उनका प्यार तकरीबन एक ही जैसा होता है. 

(सभी 25 गानों के वीडियो लिए यहां क्लिक करें)

पुराने गानों की मिठास और हर दिल को छू लेने वाली धुनें

1960 और 70 के दशक में रिलीज हुई कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनके गाने आज भी ताजगी से सराबोर कर देते हैं. उनकी धुन आज भी दिलों में गूंजती है. ट्रक ड्राइवरों के बीच "मेरे सपनों की रानी" (आराधना), "हम दोनों दो प्रेमी" (अजनबी), "ओ हंसिनी मेरी हंसिनी" (जहरीला इंसान), और "अप्रैल फूल बनाया" जैसे गाने बेहद पॉपुलर हैं. ये गाने रोमांटिक भी हैं और हल्के फुल्के मजाकिया भी और रोमांटिक भी. जो लंबे सफर को और भी रंगीन बना देते हैं. कुछ गाने जैसे "एक अजनबी हसीना से", "बाहों में चले आओ", और "दिलबर दिल से प्यारे" अकेलेपन को मिटा देते हैं. इन गानों की धुनों में वो कशिश है जो हर इंसान को अपने ज़िंदगी के किसी पुराने पल में ले जाती है. शायद इसलिए सोशल मीडिया पर भी इन गानों की प्लेलिस्ट जबरदस्त व्यूज या हिट्स हासिल करती है.

जब रास्ता हो लंबा, तो ये गाने बनाए रखते हैं उत्साह

लंबे और थकाऊ सफर में जब नींद और थकावट हावी होने लगती है, तब "मुसाफिर हूं यारों" (परिचय), "ये शाम मस्तानी" (कटी पतंग), और "हर दिल जो प्यार करेगा" जैसे गाने एक नई ऊर्जा भर देते हैं. "आसमान से आया फरिश्ता", "दीवाने का नाम तो पूछो" और "आशिक हूं बहारों का" जैसे गानों में जोश और मस्ती होती है. जो ट्रक ड्राइवरों को नींद से बाहर निकालकर फिर से गाड़ी की रफ्तार से जोड़ देते हैं. इन गानों की खास बात ये है कि ये समय के साथ कभी पुराने नहीं होते. ट्रक ड्राइवरों के लिए ये गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि साथी, दोस्त और यादों का जरिया हैं. जो हर सफर में उनका साथ निभाते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Truck Driver Playlist, Evergreen Highway Hits, The Ultimate Driving Playlist
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com