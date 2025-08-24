Fake Property Check: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें, नहीं तो पछताएंगे

Fake Property Check: अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो जरा अलर्ट हो जाएं. पिछले कुछ सालों से जमीन या मकान खरीदने के मामले में धोखधड़ी के मामलों में इजाफा हुआ है. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि जो जमीन या फ्लैट आप लेने जा रहे हैं, वो असली ही है. यानी इसकी रजिस्ट्री में कोई फेर नहीं हुआ है. इसके लिए सरकार भी अपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ग्राहकों की मदद कर रही है. इस खबर में आपको बताते हैं कि कैसे आप जमीन या मकान की रजिस्ट्री को चेक कर सकते हैं.

सरकारी ऑनलाइन पोर्टल से करें चेक

आज के डिजिटल के समय में हर राज्य सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री चेक के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सर्विस दे रही है. जैसे, अगर हम बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के भू लेख पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर से भूमि से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है. इस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्टेट की हर जमीन के डेटा दिया हुआ है. यहां आप जमीन की रजिस्ट्री के रिकॉर्ड से हर बात पता कर सकते हैं . जैसे जमीन या फ्लैट का असली मालिक कौन है. रजिस्ट्री का नंबर ठीक है या नहीं, इसके अलावा जमीन पर किसी और का मालिकाना हक तो नहीं है.

अब बात आती है कि ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे इसे चेक करें. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. हम यहां एक उदाहरण के लिए यूपी की बात करते हैं. अमूमन हर राज्य का प्रोसेस एक जैसा ही है. हालांकि एक बात ध्यान देने की है कि आपके पास जमीन का खसरा नंबर होना जरूरी है. दरअसल खसरा नंबर किसी भी जमीन का एक यूनिक नंबर होता है.

मालिकाना हक चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स