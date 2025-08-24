विज्ञापन
Fake Property Check: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें, नहीं तो पछताएंगे

आज के डिजिटल के समय में हर राज्य सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री चेक के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सर्विस दे रही है. जैसे, अगर हम बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के भू लेख पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर से भूमि से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है.

Fake Property Check: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें, नहीं तो पछताएंगे
  • पिछले कुछ सालों में जमीन या मकान खरीदने में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी गई है इसलिए सावधानी जरूरी है
  • राज्य सरकारें अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमीन और मकान की रजिस्ट्री की जांच की सुविधा प्रदान कर रही हैं
  • पोर्टल पर जाकर शहर, तहसील चुनकर खसरा नंबर दर्ज करना होता है जिससे सभी रिकॉर्ड मिलते हैं
Fake Property Check: अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो जरा अलर्ट हो जाएं. पिछले कुछ सालों से जमीन या मकान खरीदने के मामले में धोखधड़ी के मामलों में इजाफा हुआ है. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि जो जमीन या फ्लैट आप लेने जा रहे हैं, वो असली ही है. यानी इसकी रजिस्ट्री में कोई फेर नहीं हुआ है. इसके लिए सरकार भी अपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ग्राहकों की मदद कर रही है. इस खबर में आपको बताते हैं कि कैसे आप जमीन या मकान की रजिस्ट्री को चेक कर सकते हैं.

सरकारी ऑनलाइन पोर्टल से करें चेक

आज के डिजिटल के समय में हर राज्य सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री चेक के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सर्विस दे रही है. जैसे, अगर हम बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के भू लेख पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर से भूमि से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है. इस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्टेट की हर जमीन के डेटा दिया हुआ है. यहां आप जमीन की रजिस्ट्री के रिकॉर्ड से हर बात पता कर सकते हैं . जैसे जमीन या फ्लैट का असली मालिक कौन है. रजिस्ट्री का नंबर ठीक है या नहीं, इसके अलावा जमीन पर किसी और का मालिकाना हक तो नहीं है.

अब बात आती है कि ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे इसे चेक करें. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. हम यहां एक उदाहरण के लिए यूपी की बात करते हैं. अमूमन हर राज्य का प्रोसेस एक जैसा ही है. हालांकि एक बात ध्यान देने की है कि आपके पास जमीन का खसरा नंबर होना जरूरी है. दरअसल खसरा नंबर किसी भी जमीन का एक यूनिक नंबर होता है.

मालिकाना हक चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

  • सबसे पहले यूपी भू-लेख की वेबसाइट https://upbhulekh.gov.in पर जाएं
  • वहां जाकर खतौनी के रिकॉर्ड पर क्लिक करें
  • इसके बाद अपना शहर, तहसील का चुनाव करें
  • शहर का ऑप्शन चुनने के बाद अपने खसरा का नंबर डालें
  • इसके बाद आपको उस रजिस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपके सामने आ जाएगी.

