EPFO: अब PF बैलेंस चेक करना हुआ आसान, Passbook Lite फीचर से मिनटों में हो जाएगा काम

क्या आपको भी हर महीने PF कटने के बाद मैसेज का इंतजार करना पड़ता है? या फिर बार-बार लॉगिन की झंझट में फंसकर अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाते? अब यह परेशानी खत्म हो गई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों PF मेंबर्स के लिए एक नया फीचर Passbook Lite लॉन्च किया है. यह फीचर आपको सिर्फ एक क्लिक में अपना PF बैलेंस और ट्रांजेक्शन की जानकारी दिखा देगा.

Passbook Lite क्या है?

EPFO ने हाल ही में अपने डिजिटल रिफॉर्म (EPFO 3.0) के तहत Passbook Lite पेश किया है. यह एक सिंपल वर्जन है, जहां अब बिना लंबी-चौड़ी लॉगिन प्रोसेस के PF बैलेंस देखा जा सकता है. पहले PF पासबुक देखने के लिए UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालना पड़ता था. अब सिर्फ UAN और OTP डालते ही आपकी PF पासबुक स्क्रीन पर खुल जाएगी.

क्यों लाया गया नया फीचर ?

EPFO के मुताबिक, PF पासबुक देखने की पुरानी प्रक्रिया से लोग परेशान रहते थे. कई बार नेटवर्क दिक्कत या लॉगिन फेल होने पर बैलेंस चेक करना नामुमकिन लगने लगता था. Passbook Lite खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो बिना टेक्निकल दिक्कतों के आसानी से अपने पैसे की जानकारी चाहते हैं.

Passbook Lite कैसे करता है काम?

यूजर को EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर Passbook Lite सेक्शन पर क्लिक करना होगा. यहां UAN नंबर डालने के बाद मोबाइल पर OTP आएगा. OTP डालते ही PF पासबुक खुल जाएगी और आपको बैलेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

लोगों के मन में उठ रहे कई सवाल

Passbook Lite लॉन्च होने के बाद PF मेंबर्स के मन में कई सवाल आ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब डिटेल पासबुक खत्म हो जाएगी? क्या Annexure K भी अब सीधे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा? और क्या यह फीचर पुरानी पासबुक को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा?

क्या डिटेल पासबुक अभी भी मिलेगी

EPFO ने साफ किया है कि Passbook Lite सिर्फ एक आसान विकल्प है. अगर आपको बैलेंस का ओवरव्यू या क्विक डिटेल चाहिए तो Lite पासबुक काफी है. लेकिन अगर आपको हर महीने का डिपॉजिट, ब्याज और पूरा रिकॉर्ड देखना है तो पुराना पासबुक पोर्टल अब भी उपलब्ध रहेगा.

Annexure K अब और आसान

PF ट्रांसफर को ट्रैक करना अब और आसान हो गया है. EPFO ने बताया है कि Annexure K अब सीधे मेंबर पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. यानी जब आप नौकरी बदलते हैं और PF ट्रांसफर करते हैं, तो यह डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही मिल जाएगा.

क्या Passbook Lite पुरानी पासबुक की जगह लेगा

नहीं, Passbook Lite सिर्फ एक नया फीचर है, जो यूजर्स की सुविधा के लिए जोड़ा गया है. डिटेल पासबुक की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी. Lite वर्जन उन लोगों के लिए है, जो जल्दी से PF बैलेंस चेक करना चाहते हैं.

बता दें कि कई यूजर्स को PF पासबुक देखने में दिक्कत होती थी और उनकी शिकायत रहती थी कि सिस्टम स्लो है. अब यह नया फीचर न सिर्फ तेज है बल्कि हर किसी के लिए आसान भी है. खासकर वे लोग जो रिटायरमेंट के करीब हैं या बार-बार नौकरी बदलते हैं, उनके लिए यह फीचर काफी मददगार साबित होगा.

