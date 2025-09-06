क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड या कैशबैक, कहां है ज्यादा फायदा? दूर करें हर कंफ्यूजन

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कोरोना के समय से बढ़ा है. आज बैंक भी धड़ल्ले क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को बांट रही हैं. क्या आपको पता है कि अगर क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बैनिफिट्स अलग-अलग होते हैं. ये सभी ग्राहकों के खर्च करने के तरीकों पर भी निर्भर करते हैं. जैसे अगर आप ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं तो फ्यूल वाला क्रेडिट कार्ड लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है. ऐसे में जानकारी के अभाव में लोग कैसा भी क्रेडिट कार्ड बैंक से ले लेते हैं और उस पर मिलने वाले कैशबेक या रिवॉर्ड प्वाइंट्स का पूरा फायदा नहीं उठा पाते.

आज इस खबर में आपको बताते हैं कि ये कैशबेक और रिवॉर्ड प्वाइंट्स का फंडा क्या है. साथ ही ग्राहकों को इनका सलेक्शन करते समय क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए.

कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या है?

कैशबैक क्रेडिट कार्ड में बैंक खर्च किए गए अमाउंट का एक फिक्स हिस्सा पैसे के रूप में वापिस कर देता है. कैशबैक सीधे क्रेडिट कार्ड के एकाउंट में जमा हो जाते हैं. जिससे ग्राहक आसानी से इसे ट्रेक भी कर सकते हैं.

कैशबैक क्रेडिट कार्ड किन ग्राहकों के लिए है फायदेमंद?

कैशबैक क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों के लिए अच्छा रहता है जो सिंपल और फिक्स सेविंग करना चाहते हैं, जो किराने का सामान, फ्यूल और रोजमर्रा की खरीदारी के लिए कार्ड से पेमेंट करते हैं. इन कार्डों के जरिए 1 से 1.5% कैशबैक हासिल कर सकते हैं.

रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड क्या है?

रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड आपको खर्च किए गए हर रुपये पर पॉइंट्स कमाने का मौका देते हैं. फिर इन पॉइंट्स को वाउचर, ट्रैवलिंग बुकिंग, सामान या स्टेटमेंट क्रेडिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही इन पॉइंट्स की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी खरीदारी करते हैं.

रिवॉर्ड कार्ड किन ग्राहकों के लिए हैं फायदेमंद?

रिवॉर्ड कार्ड, ट्रैवलिंग करने वाले, लाइफस्टाइल पर ज्यादा खर्च करने वालों के लिए बेहतर होते हैं. फ्लाइट, होटल पर इन्हें रिडीम करने पर कैशबैक के मुकाबले ज्यादा फायदा होता है. हालांकि इनके लिए एक अच्छी प्लानिंग होना जरूरी है.