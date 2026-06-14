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अनजान APK फाइल कर सकती है बैंक अकाउंट खाली, सेफ रहने के लिए फोन में बदल लें ये सेटिंग

इन दिनों स्कैम का मामला सामने आ रहा है जिसमें स्कैमर्स अनजान APK फाइल भेजते हैं और जैसे ही ये फाइल मोबाइल इंस्टॉल होती है, पर्सनल और बैंक डिटेल्स स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है.

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अनजान APK फाइल कर सकती है बैंक अकाउंट खाली, सेफ रहने के लिए फोन में बदल लें ये सेटिंग
एपीके फाइल स्कैम से कैसे बचें?
Photo Credit: NDTV

आजकल के डिजिटल दौर में साइबर क्राइम की मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. स्कैमर्स रोजाना लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल रहे हैं. जानकारी के अभाव में मासूम लोग जाल में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं. इन दिनों एक स्कैम का मामला सामने आ रहा है जिसमें स्कैमर्स अनजान APK फाइल भेजते हैं और जैसे ही ये फाइल मोबाइल इंस्टॉल होती है, पर्सनल और बैंक डिटेल्स स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है. कई मामलों में बैंक अकाउंट भी खाली हो जाते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको मोबाइल की ऐसी सेटिंग बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप साइबर ठगी से बच सकते हैं. इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल से दी है.

एंड्रॉयड मोबाइल में चेंज कर लें ये सेटिंग

1. मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं.
2. Apps/ App Management पर जाएं.
3. Special App Access चुनें.
4. Install Unknown Apps पर क्लिक करें.
5. अब आपको क्रोम, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और फाइल मैनेजर जैसे ऐप्स दिखेंगे. 
6. हर ऐप पर क्लिक करें और Allow from this Source को ऑफ कर दें.

जरूरी बातें

साइबर ठग अब व्हाट्सऐप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram), SMS और फर्जी APK फाइलों के जरिए मोबाइल का पूरा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद जैसे ही यूजर्स इस लिंक पर क्लिक करते हैं, यूजर की सभी डिटेल स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है. इससे बचने के लिए कभी भी किसी अनजान नंबर से आए Apk फाइल पर न क्लिक करें और न ही इंस्टॉल करें. ऐप को हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें.

साइबर स्कैम कहां रिपोर्ट करें

अगर आप या आपका कोई परिचित किसी तरह के स्कैम का शिकार हो जाता है तो https://cybercrime.gov.in/ पर तुरंत रिपोर्ट करें या फिर या 1930 नंबर पर कॉल करें.

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