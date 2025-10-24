विज्ञापन
BSNL का 'सम्मान प्लान' लॉन्च: सीनियर सिटीजन्स को हर दिन मिलेगा 2GB डाटा,अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री सिम का फायदा

BSNL Recharge plan 2025: BSNL का सम्मान प्लान उन सीनियर सिटीजन्स के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बिना बार-बार रिचार्ज के सालभर का मोबाइल कनेक्शन चाहते हैं.

BSNL Samman Plan: अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं, तो यह प्लान उनके लिए बिल्कुल सही हो सकता है.
नई दिल्ली:

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम सम्मान प्लान (Samman Plan) है .इसकी कीमत 1,812 रुपये रखी गई है और यह पूरा साल वैलिड रहेगा.

कंपनी ने इसे खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखकर बनाया है, ताकि उन्हें लंबे समय तक बिना रिचार्ज की झंझट के किफायती मोबाइल सुविधा मिल सके.

इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा ?

इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डाटा, हर दिन 100 SMS, और अनलिमिटेड कॉलिंग सभी नेटवर्क पर मिलेगी.
इतना ही नहीं, जो ग्राहक नए हैं, उन्हें BSNL की ओर से फ्री सिम कार्ड भी दिया जाएगा.

इसके साथ ही, कंपनी इस प्लान में 6 महीने का फ्री BiTV सब्सक्रिप्शन भी दे रही है. इससे यूजर्स को एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन कंटेंट देखने का मौका मिलेगा.

कब तक मिलेगा ये ऑफर?

  • BSNL का यह 'सम्मान प्लान' लिमिटेड पीरिएड के लिए उपलब्ध है.
  • यह ऑफर 18 नवंबर 2025 तक लिया जा सकता है.
  • आप इसे BSNL की वेबसाइट, Self-Care App, या नजदीकी BSNL रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं.

क्यों खास है यह प्लान?

इस प्लान का मकसद सीनियर सिटीजन्स को ऐसी मोबाइल सर्विस देना है जो सस्ती, लंबी अवधि की और आसान हो.कई बुजुर्ग यूजर्स बार-बार रिचार्ज नहीं कर पाते या डाटा खत्म होने की परेशानी झेलते हैं.BSNL का यह ऑफर उनके लिए काफी सुविधाजनक साबित हो सकता है.

