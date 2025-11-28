BSNL Offer: जियो (Jio), एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के साथ दौड़ लगाने में BSNL भी पीछे नहीं है. सस्‍ते रिचार्ज की पेशकश के साथ बीएसएनएल, दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी टक्‍कर दे रहा है. इसी क्रम में सरकारी कंपनी एक बार फिर दो बेहद किफायती प्‍लान लेकर आया है. एक प्‍लान 365 दिन की वैलिडिटी वाला है. यानी ये वाला रिचार्ज कर लिया तो साल भर टेंशन फ्री. दूसरा 50 दिन वाला प्‍लान ले डाला तो भी लाइफ झिंगालाला! दोनों ही प्‍लान के बारे में नीचे डिटेल में बताने जा रहे हैं, फटाफट नोट कर लीजिए.

1 साल तक टेंशन फ्री, बचेंगे 1,000 रुपये

ये BSNL का एक ऐसा सस्‍ता रिचार्ज प्‍लान है, जिसमें आपको बेहद कम कीमत में 1 साल की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही इस 1 साल की वैलिडिटी वाले प्लान में आपको तमाम बेहतरीन बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके लिए दूसरी कंपनियां मोटी कीमत लेती है. हम बात कर रहे हैं BSNL के 2,399 रुपये वाले प्लान की.

जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां जहां 1 साल की वैलिडिटी वाले प्‍लान के लिए 3500 से 4,000 रुपये तक वसूलती है, वहीं BSNL महज 2,399 रुपये में ही 1 साल की वैलिडिटी वाला प्‍लान लेकर आया है. BSNL के 2,399 रुपये वाले प्लान में आपको पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है यानी आपको हर महीने या हर 3 महीने में फिर से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है.

फ्री कॉलिंग, डेटा, TV, OTT

BSNL के 2,399 रुपये वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और हर दिन 2GB डेटा मिलेगा. इसके साथ ही आपको रोजाना 100 फ्री SMS का लाभ मिलेगा. BSNL के इस प्लान में आपको फ्री BiTV सर्विस का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें आप 350 से भी ज्यादा लाइव टीवी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं. साथ में कई OTT का एक्सेस भी ले सकते हैं.

50 दिन वाला सस्ता प्लान

BSNL हाल ही में 50 दिन वाला एक किफायती प्‍लान लेकर भी आया है. कंपनी ने अपने आधिकारिक X हैंडल से इस प्रीपेड प्लान की जानकारी शेयर की है. बीएसएनएल का ये रिचार्ज प्लान महज 347 रुपये में आता है. 50 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2 जीबी डेटा का लाभ मिलता है. इसके अलावा आपको डेली 100 फ्री SMS का फायदा भी मिलता है. यही नहीं, पूरे भारत में फ्री नेशनल रोमिंग का फायदा भी मिलता है.

Say goodbye to recharge stress!



With the BSNL ₹347 plan, enjoy Unlimited Calls, 2GB Data per day, 100 SMS/day for 50 days of seamless connectivity.



Now recharge via BReX: https://t.co/41wNbHpQ5c#BSNLPrepaidPlan #ConnectingBharat #Recharge #RechargePlan #BSNL pic.twitter.com/fBrJNOrTE8 — BSNL India (@BSNLCorporate) November 28, 2025

5% तक का डिस्‍काउंट भी

अगर आप BSNL यूजर्स हैं तो इस प्रीपेड प्लान को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा सेल्फ केयर ऐप से रिचार्ज कर सकते हैं. यहां से रिचार्ज कराने पर आपको 5% तक का डिस्काउंट भी ऑफर किया जाता है. कंपनी अपने प्रीपेड प्लान के साथ BiTV का एक्सेस भी ऑफर करती है, जिसमें आप 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्‍स और OTT ऐप्स का एक्सेस पाते हैं.

BSNL अन्य टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के मुकाबले काफी सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर करती रहती है. ऐसे में बहुत से लोग दूसरी कंपनियों के मोबाइल नंबर को BSNL में पोर्ट भी कराते हैं.