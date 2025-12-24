BSNL Christmas Offer: क्रिसमस पर BSNL का बड़ा तोहफा, सिर्फ 1 रुपये में महीने भर 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

BSNL Christmas Offer: अगर आप नया सिम लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है. क्रिसमस के मौके पर BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत अब नए यूजर सिर्फ 1 रुपये देकर पूरे एक महीने तक BSNL की 4G सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कम कीमत और ज्यादा फायदे वाला यह ऑफर यूजर्स के बीच तेजी से चर्चा में है.

सिर्फ 1 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?

BSNL के इस क्रिसमस ऑफर में नए ग्राहकों को 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस दौरान यूजर को रोजाना 2GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा. इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. इतना ही नहीं हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे. अच्छी बात यह है कि सिम कार्ड के लिए भी कोई पैसा नहीं देना होगा. बता दें कि यह ऑफर सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है.

कब तक मिलेगा यह ऑफर

BSNL का यह क्रिसमस ऑफर 5 जनवरी 2026 तक वैलिड है. यानी नया सिम लेने वाले यूजर्स को इस तारीख से पहले सिम एक्टिवेट कराना जरूरी होगा. एक बार एक्टिवेशन हो जाने के बाद सभी फायदे पूरे 30 दिनों तक मिलेंगे.

30 दिनों की वैलिडिटी खत्म होने के बाद यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कोई दूसरा BSNL रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं. नंबर वही रहेगा और सर्विस जारी रहेगी.

पहले भी आ चुका है ऐसा ऑफर

यह पहली बार नहीं है जब BSNL ने ऐसा ऑफर निकाला हो. इससे पहले कंपनी अगस्त फ्रीडम ऑफर और दिवाली ऑफर के नाम से भी यही प्लान लॉन्च कर चुकी है. BSNL को उम्मीद है कि इस क्रिसमस ऑफर से नए ग्राहक जुड़ेंगे और उन्हें कंपनी की बेहतर 4G सर्विस का अनुभव मिलेगा.

मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क को बढ़ावा

BSNL का कहना है कि यह ऑफर खासतौर पर मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए लाया गया है. कंपनी मानती है कि अगर यूजर्स को अच्छी सर्विस मिलेगी तो वे लंबे समय तक BSNL से जुड़े रहेंगे.

ऑफर लेने के लिए क्या करना होगा?

इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए नए ग्राहकों को अपने नजदीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या किसी ऑथराइज्ड रिटेलर के पास जाना होगा. वहां आधार कार्ड जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना जरूरी है. केवाईसी पूरी होने के बाद क्रिसमस बोनांजा प्लान के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी.

इस ऑफर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा BSNL हेल्पलाइन नंबर 1800 180 1503 पर कॉल करके भी डिटेल ले सकते हैं.