Jio vs Airtel vs BSNL: 2026 में मोबाइल रिचार्ज की टेंशन खत्म, सिर्फ 11 रुपये से शुरू हो रहे हैं ये धाकड़ प्लान्स

Jio vs Airtel vs BSNL: अगर आपको सिर्फ कॉलिंग करनी है तो एयरटेल, अचानक डेटा की जरूरत के लिए जिओ और अगर आप हैवी डेटा यूजर हैं तो बीएसएनएल के अपडेटेड प्लान्स आपके लिए साल 2026 की अच्छी डील साबित हो सकते हैं.

Jio vs Airtel vs BSNL: साल 2026 में बढ़ती महंगाई के बीच क्या आपका मोबाइल बजट बिगड़ रहा है? घबराइए मत. टेलीकॉम दिग्गज जिओ, एयरटेल और बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे किफायती प्लान्स लेकर आए हैं, जो आपकी जेब पर बोझ नहीं डालेंगे. 11 रुपये की शुरुआती कीमत से लेकर लंबी वैलिडिटी तक, आइए जानते हैं आपके लिए कौन सा प्लान है बेस्ट बिजनेस डील.

एयरटेल ने दिया कॉलिंग के शौकीनों के लिए तोहफा

अगर आपका डेटा इस्तेमाल कम है और आप सिर्फ कॉलिंग के लिए एक भरोसेमंद नेटवर्क चाहते हैं, तो एयरटेल के पास दो शानदार ऑप्शन हैं.

  • 199 रुपये का प्लान

इसमें आपको 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 2GB डेटा मिलता है. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो केवल व्हाट्सएप और हल्की ब्राउजिंग करते हैं.

  • 219 रुपये का प्लान

यह थोड़ा बेहतर वर्जन है, जिसमें 28 दिनों के लिए 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है.

जिओ ने दिए कमाल के इमरजेंसी वाउचर्स

जिओ अपने सस्ते डेटा वाउचर्स के लिए फेमस है. अगर आपका डेली डेटा लिमिट खत्म हो गया है, तो ये छोटे रिचार्ज बड़े काम के हैं.

  • 11 रुपये का वाउचर

सिर्फ 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा (10GB हाई स्पीड लिमिट के साथ).

  • 19 रुपये का प्लान

1 दिन के लिए 1GB एक्स्ट्रा डेटा.

  • 29 रुपये का प्लान

2 दिन की वैलिडिटी और 2GB डेटा.

बीएसएनएल सस्ते डेटा की बारिश

बीएसएनएल ने 2026 में अपने ग्राहकों को सरप्राइज दिया है. कंपनी ने अपने मौजूदा प्लान्स में बिना कीमत बढ़ाए डेली डेटा की लिमिट बढ़ा दी है (ऑफर 31 जनवरी 2026 तक).

  • 225 रुपये वाला प्लान

अब रोजाना 2.5GB की जगह 3GB डेटा मिलेगा.

  • 347 रुपये वाला प्लान

डेली डेटा 2GB से बढ़ाकर 2.5GB कर दिया गया है.

  • साल का प्लान 

2399 रुपये वाले प्लान में अब हर दिन 2.5GB डेटा मिलेगा.

अगर आपको सिर्फ कॉलिंग करनी है तो एयरटेल, अचानक डेटा की जरूरत के लिए जिओ और अगर आप हैवी डेटा यूजर हैं तो बीएसएनएल के अपडेटेड प्लान्स आपके लिए साल 2026 की अच्छी डील साबित हो सकते हैं.

