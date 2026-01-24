Republic Day के बाद भी बंद रहेंगे बैंक, लगातार 4 दिन ठप होंगी बैंकिंग सेवाएं, SBI ने जारी किया नोटिस

Bank Holiday: देशभर के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठनों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. यह हड़ताल मुख्य रूप से बैंकों में हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने (Five day work week) की मांग को लेकर की जा रही है. बैंक कर्मचारी संगठन कई वर्षों से इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल खत्म हो जाए या गाड़ी पंचर हो जाए तो क्या करें? जानिए तुरंत मदद पाने का आसान तरीका

लगातार 4 दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना

24 जनवरी को चौथा शनिवार है, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण पहले से ही बैंक बंद रहेंगे. अब, अगर 27 जनवरी को हड़ताल होती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगातार 4 दिन तक कामकाज प्रभावित होगा. ऐसे में ग्राहकों को कैश निकासी, चेक क्लियरेंस, शाखाओं से जुड़े काम और अन्य बैंकिंग सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

हालांकि, कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि हड़ताल की स्थिति में बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं. बैंकों ने ग्राहकों से अपील की थी कि वे जरूरी बैंकिंग काम समय रहते निपटा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

SBI ने अपने ऑफिसियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X' पर एक नोटिस जारी कर बताया कि 'बैंक यूनियनों ने 26 जनवरी की आधी रात के बाद से 27 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान किया है. हालांकि, सामान्य कामकाज जारी रखने के लिए व्यवस्थाएं की है, लेकिन हड़ताल के चलते शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है.'

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करें. बैंक ने बताया कि नेट बैंकिंग, YONO ऐप और UPI सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी. ग्राहक इन सेवाओं के जरिए जरूरी लेन-देन कर सकते हैं.

बता दें कि अभी बैंक कर्मचारियों को रविवार के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है. यूनियनों का कहना है कि 8 मार्च 2024 को IBA और यूनियनों के बीच इस पर समझौता हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू नहीं कर रही है.