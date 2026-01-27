विज्ञापन
विशेष लिंक

 Government Bank Strike Today: सरकारी बैंकों में हड़ताल पर परेशान ना हो लोग, यह काम फिर भी करवाते रहेंगे आप

सरकारी बैंकों में हड़ताल होने से कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरेंस जैसे काम प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज सामान्य रूप से चल रही हैं. आप प्राइवेट बैंक और मोबाइल या नेट बैंकिंग के जरिए जरूरी लेन-देन आसानी से कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
 Government Bank Strike Today: सरकारी बैंकों में हड़ताल पर परेशान ना हो लोग, यह काम फिर भी करवाते रहेंगे आप
बैंक बंद फ‍िर भी करवा सकेंगे यह जरूरी काम.

Government Bank Strike: आज 27 जनवरी 2026 को सभी सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित रह सकती हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने कर्मचारियों के लिए 5-डे वर्किंग वीक की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है. इस वजह से सरकारी बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरेंस और ब्रांच जाकर होने वाले कामों में परेशानी हो सकती है. हालांकि, प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI और एक्सिस पूरी तरह खुले रहेंगे और उनके ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होगी.

बैंकों में हड़ताल क्यों है

UFBU का कहना है कि बैंक कर्मचारी बैलेंस वर्किंग सिस्टम चाहते हैं. मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनियनों के बीच 12वें द्विपक्षीय समझौते के तहत हर शनिवार छुट्टी की सहमति बनी थी. लेकिन सरकारी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है. यूनियन का तर्क है कि वे हर दिन 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हैं, ताकि 5-डे वर्किंग वीक लागू हो सके.

Latest and Breaking News on NDTV

हड़ताल से किन-किन कामों पर असर

  • बड़ा कैश जमा या निकालना
  • नई चेकबुक बनवाना
  • KYC अपडेट या डॉक्यूमेंट्स जमा करना
  • लॉन पास होना या बैंक NoC लेना
  • चेक क्लियरेंस 
  • छोटे शहरों और रिहायशी इलाकों के ATM में कैश खत्म होने की आशंका बढ़ सकती है.

कौन-सी सर्विसेज चालू हैं

  • गूगल-पे, फोन-पे, पेटीएम और BHIM UPI से पेमेंट
  • नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर (NEFT, RTGS, IMPS, UPI)
  • बैलेंस चेक और बिल पेमेंट
  • ऑनलाइन शॉपिंग और रिचार्ज

बैंक हड़ताल वाले दिन डिजिटल बैकअप और प्लान बी रखें

हड़ताल के दिनों में सिर्फ बैंक ब्रांच पर डिपपेंड रहने से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए हमेशा अपने जरूरी पेमेंट और ट्रांजैक्शन पहले से ऑनलाइन सेट करें. अगर कोई इमरजेंसी हो, जैसे बड़ा बिल या इमरजेंसी कैश, तो अपने नजदीकी प्राइवेट बैंक या ATM की जानकारी पहले से रख लें. इसके अलावा, UPI ऐप्स में अपने अकाउंट लिंक और पेमेंट मोड अपडेट रखें, ताकि किसी भी स्थिति में ट्रांजैक्शन बिना रुकावट पूरा हो सके.

इन बातों का रखें ध्यान

  • अगर आपको बड़ा कैश जमा या निकालना है तो अभी बैंक जाने से बचें.
  • चेक क्लियरेंस में देरी हो सकती है, इसलिए पेमेंट का समय ध्यान से रखें.
  • लॉन या एनओसी के लिए बुधवार या गुरुवार तक इंतजार करें.
  • ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग का अधिकतम इस्तेमाल करें.
  • प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे, इसलिए इनमें अपने काम पूरे कर सकते हैं.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Government Bank Strike, Bank Services Affected
Get App for Better Experience
Install Now