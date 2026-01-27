Bank Strike Today: बैंकों में हड़ताल, नो टेंशन! ग्राहक सेवा केंद्र पर हो जाएंगे कैश जमा-निकासी समेत ये सारे काम

हफ्ते में '5 दिन काम, 2 दिन आराम' और अन्‍य मांगों को लेकर बैंक यूनियन (Bank Strike) आज 27 जनवरी 2026, मंगलवार को हड़ताल पर हैं. SBI, PNB, HDFC समेत ज्‍यादातर सरकारी और प्राइवेट बैंक आज बंद हैं. ये लगातार चौथा दिन है, जब बैंक की शाखाएं बंद हैं. बीते शुक्रवार, 23 जनवरी को बैंक खुले थे, उसके बाद महीने का चौथा शनिवार होने के चलते 24 जनवरी को, रविवार होने के चलते 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस के चलते सोमवार, 26 जनवरी को भी बैंक बंद थे. ऐसे में बड़ी संख्‍या में लोग बैंक से जुड़े कामों के लिए परेशान हैं. अगर आप भी परेशान हैं तो घबराने की जरूरत नहीं. अगर आज बैंक शाखाएं बंद हैं और आपको लग रहा है कि आपके सारे जरूरी काम अटक जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक समेत कई बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) आपकी चिंता दूर कर सकते हैं.

बैंक की शाखाएं बंद हैं तो भी क्‍यों नहीं है घबराने की जरूरत?

आपने ग्राहक सेवा केंद्र (Customer Service Point – CSP) का नाम तो सुना ही होगा, घर-दफ्तर के बीच सड़कों से गुजरते अपने गली-मुहल्‍ले, आसपास या थोड़ी दूरी ही सही, देखा भी होगा. तो फिर घबराना कैसा! देशभर में स्‍टेट बैंक (SBI) समेत कई बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) खुले रहते हैं, जहां आम बैंकिंग से जुड़े कई जरूरी काम आसानी से कराए जा सकते हैं.

किन बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र उपलब्ध हैं?

SBI के अलावा PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) और HDFC Bank जैसे कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों के CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र, ग्रामीण और शहरी इलाकों में काम करते हैं. ये केंद्र बैंक मित्र या BC यानी बिजनेस कॉरेस्‍पॉन्‍डेंट (Business Correspondent) संचालित करते हैं.

ग्राहक सेवा केंद्र पर कौन-कौन से काम हो जाएंगे?

ग्राहक सेवा केंद्र पर बैंक से जुड़े कई सारे काम होते हैं. आप इन CSP पर पहुंचकर ये सारे काम करवा सकते हैं-

खाते में नकद जमा और नकद निकासी

बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट

आधार से बैंकिंग (AEPS) के जरिए लेन-देन

DBT/सरकारी सब्सिडी की स्थिति जांच

खाता खोलने में सहायता (बेसिक सेविंग अकाउंट)

मोबाइल नंबर अपडेट और KYC से जुड़ी मदद

हालांकि चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने, लॉकर या बड़े लोन से जुड़े कुछ काम CSP पर नहीं होते.

कितना चार्ज लगता है?

आपके लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि ग्राहक सेवा केंद्र पर आपके सारे काम बैंकों की तरह फ्री में नहीं होते. हालांकि इन ग्राहक सेवा केंद्र पर सेवाओं के लिए बहुत ही मामूली शुल्क लिया जाता है. बैंक हड़ताल के चलते परेशान होने की बजाय आप मामूली चार्ज देकर अपना काम यहां करवा सकते हैं.

बैलेंस चेक करवाना: 5-10 रुपये

मिनी स्टेटमेंट निकलवाना: 5-10 रुपये

कैश जमा करना: 10-30 रुपये (राशि पर निर्भर)

कैश निकालना: 10-30 रुपये (राशि पर निर्भर)

AEPS ट्रांजैक्शन: बैंक के नियमों के अनुसार

आपके लिए बेहतर रहेगा कि सेवा लेने से पहले ग्राहक सेवा केंद्र से चार्ज यानी शुल्क के बारे में जरूर पूछ लें.

नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र कैसे ढूंढें?

SBI ग्राहक YONO ऐप या बैंक की वेबसाइट पर CSP लोकेटर देख सकते हैं.

दूसरे बैंकों के मोबाइल ऐप पर भी ऐसी सुविधाएं रहती हैं.

बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल कर पता लिया जा सकता है

अपने इलाके में मौजूद बैंक मित्र या CSC (Common Service Centre) से संपर्क करें.

आप गूगल मैप की भी मदद ले सकते हैं, कई CSP, Google Maps पर भी मार्क होते हैं.

