भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) की क्षेत्रवार अवकाश सूची (Holiday List) के अनुसार, आज, 8 नवंबर को कनकदास जयंती के अवसर पर बेंगलुरु (Bengaluru) के सभी सरकारी और प्रावइेट बैंक बंद रहेंगे.

Bank Open or Close Today: आज 8 नवंबर शनिवार को कहां बंद रहेंगे बैंक, कहां खुले होंगे, जान लीजिए अपडेट

हर दिन लाखों लोगों को बैंक से जुड़े काम होते हैं. रोज बड़ी संख्‍या में लोग बैंक जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक पहुंचे हों और वहां ताला लटका मिला हो. बैंकों में छुट्टी होने के चलते आपके कई सारे काम रुक जाते हैं. ऐसे में बेहतर होता है, आप घर से निकलने से पहले ये देख लें कि आज बैंक खुला है या बंद. आज 8 नवंबर को देश के कई हिस्‍सों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कई जगहों पर बैंक खुले हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) की क्षेत्रवार अवकाश सूची (Holiday List) के अनुसार, आज, 8 नवंबर को कनकदास जयंती के अवसर पर बेंगलुरु (Bengaluru) के सभी सरकारी और प्रावइेट बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, देश के बाकी हिस्सों में बैंक आज खुले रहेंगे. देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक आमतौर पर राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय छुट्टियों के उपलक्ष्य में बंद रहते हैं. इसके अतिरिक्त, बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ हर रविवार को भी निश्चित अवकाश होता है.

यहां आज बंद है बैंक

कनकदास जयंती कर्नाटक राज्य में एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है जो 16वीं शताब्दी के कवि-संत, संगीतकार और दार्शनिक कनकदास की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. यह आमतौर पर हिंदू महीने कार्तिक के 18वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर नवंबर में पड़ता है. यह दिन पूरी तरह से उन्हें समर्पित है और साहित्य, संगीत और समानता की उनकी शिक्षाओं में उनके योगदान का सम्मान करता है. इस वर्ष, संत कनकदास की जयंती 8 नवंबर को मनाई जा रही है. ये उनकी 525वीं जयंती है. इसलिए, बेंगलुरु में सरकारी कार्यालय, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे .

