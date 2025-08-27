⁠Bank Holiday Today: आज गणेश चतुर्थी के मौके पर बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट करें चेक

गणेश चतुर्थी 2025 का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या आज यानी 27 अगस्त को बैंक खुले रहेंगे या फिर छुट्टी (Banks Open or Closed Today) रहेगी. अगर आपके पास कोई जरूरी काम है, जैसे कैश निकालना, चेक क्लियर कराना या लोन की EMI भरना, तो बैंक जाने के लिए घर से निकलने से पहले से यह जान लेना आपके लिए जरूरी है. तो चलिए जानते हैं क्या कहता है RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट(RBI Holiday List)...

आज बैंक खुले हैं या नहीं?

RBI हर साल छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. लेकिन यह छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होतीं. यानी किसी राज्य में बैंक खुले हो सकते हैं और दूसरे राज्य में बंद. आज 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर कई शहरों में बैंक बंद (Ganesh Chaturthi 2025 bank holiday) रहेंगे.

इन शहरों में आज बंद रहेंगे बैंक

अगस्त 2025 की लिस्ट (August bank holiday 2025 List) के हिसाब से गणेश चतुर्थी पर अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पणजी और विजयवाड़ा जैसे शहरों में आज बैंक बंद रहेंगे.

अगस्त में आगे कब है बैंक की छुट्टी

आज यानी 27 अगस्त को बैंक कई शहरों में बंद हैं. इसके अलावा 28 अगस्त को भी ओडिशा और गोवा में छुट्टी रहेगी. ओडिशा में यह नुआखाई त्योहार की वजह से है और गोवा में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन के मौके पर. इसके अलावा 31 अगस्त को रविवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग पर कोई असर नहीं

बैंक की शाखाएं भले ही बंद रहें लेकिन डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह चालू रहेगी. यानी आप आराम से UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.

बैंक की छुट्टियों की लिस्ट देखना जरूरी

अगर आप बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले से यह देखना जरूरी है कि आपके शहर में छुट्टी है या नहीं. हर जगह छुट्टी एक जैसी नहीं होती. इसलिए RBI हॉलिडे लिस्ट (RBI bank holiday list August 2025) अगस्त 2025 चेक करके ही बैंक जाएं ताकि आपको कोई परेशानी न हो और जरूरी काम समय पर निपटा सकें.

