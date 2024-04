Aadhaar Card में जन्मतिथि (DoB) गलत है तो न हों परेशान, जानें डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का आसान तरीका

आधार में अपनी अपडेट (Aadhaar Card Update) कराने के लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है. हमने देखा है कि अक्सर कई लोगों के आधार कार्ड में आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ,या एड्रेस गलत होता है.ऐसे में अगर आपके आधार में इस तरह की कोई भी गलती है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करा लें. वरना आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. यहां हम आपको बताएंगे कि अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ (Aadhaar DOB Update) गलत है, तो आप इसे कैसे ठीक करवा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं...

केवल एक बार ही ठीक करा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ

अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ (Change date of birth in Aadhar card) गलत प्रिंट है, तो ये जान लें कि इसके लिए UIDAI का नियम क्या कहता है. नियमों के मुताबिक, आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ (Change Dob in Aadhar) को केवल एक बार ही ठीक करा सकते हैं.

आधार में जन्मतिथी बदलने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत

आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ (Aadhar card DOB change Rules) गलत है, तो इसे ठीक करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स (Aadhaar Card DOB Change Documents) की ज़रूरत पड़ती है. आप चाहें तो पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट में से किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Aadhaar में DOB सही कराने का आसान प्रोसेस

आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Enrollment Centres) पर जाकर आधार में हुई गलतियों को ठीक करवा सकते हैं.तो चलिए जानते हैं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ (DOB Update in Aadhar card) सही कराने का आसान प्रोसेस क्या है? (How to correct wrong date of birth in aadhaar card)

इसके लिए आपको अपने नजदीकी आधार केंद्र जाना है.

यहां जाकर आपको काउंटर से करेक्शन फॉर्म लेकर भरना होता है.

इसमें अपना नाम, आधार नंबर और वो जानकारी देनी है जो आपको ठीक करवानी है. जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है तो उसके बारे में डिटेल भरकर फॉर्म जमा कर दें .

अब आधर सेंटर पर मौजूद अधिकारी आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स लेकर उसे वेरिफाई करेंगे, जिसमें आपके फिंगर प्रिंट से लेकर आईरिस स्कैन तक किया जाता है.

इसके साथ ही आपका फॉर्म चेक किया जाएगा और आपसे जानकारी कंफर्म की जाएगी.

इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आपके डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर दिया जाता है

आधार में डेट ऑफ बर्थ में बदलने के लिए आपको 50 रुपये फीस के तौर पर देना होगा.

इसके कुछ दिनों के अंदर आधार कार्ड में नया डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाएगा.

आधार सेंटर पर आपको URN स्लिप दी जाती है. जिसका उपयोग करके आपके आधार अपडेट रिक्ववेस्ट के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

इसके बाद आप चाहें तो अपडेटेड आधार को UIDAI की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

आधार कार्ड में दोबार सुधार करवाना मुश्किल

बता दें कि आधार में सुधार के कुछ नियम बहुत सख्त हैं. कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि लोग एक बार अपने आधार में सुधार करा लेते हैं, लेकिन गड़बड़ी उसके बाद भी रह जाती है, और दोबार सुधार करवाना काफी मुश्किल हो जाता है. खासकर जैसे डेट ऑफ बर्थ (Aadhar card DOB change limit cross) और जेंडर में गलती हो तो उसे बस एक बार ही सुधारने का मौका मिलता है.हालांकि, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको बता दे रहे हैं.

इसके लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिटकेट और डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर आधार सेंटर में जाना है और एक्सेप्शनल अपडेट के लिए आवेदन देना होगा. अगर UIDAI को लगेगा कि आधार अपडेट रिक्वेस्ट सही है तो उसमें सुधार किया जाएगा. नहीं तो आपका रिक्वेस्ट कैंसिल भी हो सकता है.

UIDAI के टॉल-फ्री नंबर पर मिलेगी सभी जानकारी

अगर ऐसा होता है तो आप आधार से जुड़ी समस्‍या के समाधान के लिए UIDAI हेल्‍पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं.आधार हेल्‍पलाइन 12 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगू, कन्‍नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उडि़या, बंगाली, असामी और उर्दू में उपलब्‍ध है. इस नंबर पर आपको सोमवार से शनिवार सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक 24x7 सर्विस मिलती है. इसके अलावा आप help@uidai.gov.in की भी मदद ले सकते हैं.