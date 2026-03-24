31 मार्च से पहले निपटा लें ये 10 जरूरी फाइनेंशियल काम, वरना हो सकता है नुकसान

31 March 2026 financial deadlines: वित्तीय वर्ष 2025-26 अब खत्म होने वाला है और 31 मार्च की तारीख बहुत करीब है. ऐसे में अपने टैक्स, निवेश और पैसों से जुड़े जरूरी काम समय पर पूरा करना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप इन कामों को समय रहते निपटा लेते हैं, तो आप टैक्स के साथ-साथ किसी भी तरह की पेनल्टी या परेशानी से भी बच सकते हैं. आइए जानते हैं कि आपको कौन-कौन से जरूरी काम 31 मार्च से पहले जरूर कर लेने चाहिए.

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नंबर 1- टैक्स बचाने के लिए निवेश पूरा करें

अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और NPS में निवेश करके टैक्स में छूट पा सकते हैं. ध्यान रखें कि पैसा 31 मार्च से पहले जमा करना जरूरी है.

अगर आप नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले आधार के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं. 31 मार्च के बाद PAN कार्ड बनवाने का प्रोसेस लंबा हो सकता है, साथ ही इसके लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं.

ऑफिस में HRA की रसीद, इंश्योरेंस प्रीमियम, ELSS और PPF निवेश से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट समय पर जमा करें. देरी होने पर आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स कट सकता है.

इन दस्तावेजों में आपकी आय और टैक्स की पूरी जानकारी होती है. किसी भी गलती को समय रहते ठीक करना जरूरी है, ताकि भविष्य में नोटिस से बचा जा सके.

हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 31 मार्च से पहले भरने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है. साथ ही आपकी मेडिकल सुरक्षा भी बनी रहती है. ऐसे में ये काम भी कर लें.

अगर आपने पिछली ITR में कोई गलती की है, तो ITR-U के जरिए उसे ठीक करने का आखिरी मौका 31 मार्च तक ही है.

अगर आपने होम लोन लिया है, तो बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर लें. इससे आपको टैक्स में फायदा मिलता है.

अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो अपने मुनाफे और नुकसान को जरूर देखें. इससे आपको सही टैक्स देने में मदद मिलेगी.

PPF, SSY या SCSS जैसी योजनाओं में हर साल एक न्यूनतम रकम जमा करनी होती है. अगर ऐसा नहीं किया, तो आपका अकाउंट बंद या निष्क्रिय हो सकता है.

अगर आपकी विदेश से कोई कमाई है, तो उसकी जानकारी सही तरीके से अपडेट करें. ऐसा न करने पर आपको नोटिस या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.

ये सभी काम सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल प्लान के लिए बहुत जरूरी हैं. अगर आप इन्हें 31 मार्च से पहले पूरा कर लेते हैं, तो आप बिना किसी तनाव के नए वित्तीय साल की शुरुआत कर सकते हैं. इसलिए देर न करें और आज ही अपने जरूरी काम पूरे करें.