अब कलाई से चलाएं WhatsApp! नए फीचर की मदद से स्मार्टवॉच से पढ़ें और भेजें WhatsApp मैसेज

WhatsApp ने अब Garmin स्मार्टवॉच यूजर्स के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है. इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अब अपने हाथ की घड़ी से ही मैसेज पढ़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और रिएक्शन भी भेज सकते हैं. यानी अब बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी. यह ऐप Garmin के कुछ खास मॉडल्स जैसे fēnix, Forerunner, Venu और vívoactive सीरीज के साथ काम करेगा. इस नए WhatsApp ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर्स को मैसेज पढ़ने या रिप्लाई करने के लिए अपना स्मार्टफोन जेब से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या किसी मीटिंग में हैं, तो भी आप आसानी से अपनी घड़ी से WhatsApp मैसेज देख सकते हैं.

यह ऐप Garmin Connect IQ Store से डाउनलोड किया जा सकता है और यह सिर्फ उन्हीं स्मार्टवॉच में काम करेगा जो इस फीचर को सपोर्ट करते हैं. जब आप इस ऐप को अपनी Garmin स्मार्टवॉच में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको अपनी हाल की चैट्स और मैसेज सीधे वॉच स्क्रीन पर दिखने लगेंगे. आप आने वाले मैसेज पढ़ सकते हैं और तुरंत जवाब भी दे सकते हैं.

इसमें वॉच के इनबिल्ट कीबोर्ड की मदद से रिप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा आप इमोजी और रिएक्शन भी भेज सकते हैं, जिससे बातचीत और आसान और मजेदार हो जाती है. यह ऐप एक चैट में करीब 10 लेटेस्ट मैसेज दिखाता है, जिससे आपको पूरी बातचीत समझने में मदद मिलती है.

कॉल नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी

यह ऐप WhatsApp कॉल आने पर भी आपको अलर्ट करता है. आप अपनी घड़ी से ही कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत रिस्पॉन्स देने में आसानी होती है. सिक्योरिटी की बात करें तो WhatsApp का यह फीचर पूरी तरह सुरक्षित है. इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपके मैसेज सिर्फ आप और सामने वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है.

फोन से कनेक्ट होना जरूरी

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपकी Garmin स्मार्टवॉच किसी Android या iPhone से कनेक्ट हो, जिसमें पहले से WhatsApp इंस्टॉल हो. यानी यह ऐप पूरी तरह फोन के साथ मिलकर काम करता है.

Garmin के लिए पहला थर्ड-पार्टी मैसेजिंग ऐप

Garmin के अनुसार, WhatsApp उसका पहला थर्ड-पार्टी मैसेजिंग ऐप है जो स्मार्टवॉच पर उपलब्ध कराया गया है. यह फीचर Garmin के Connect IQ प्लेटफॉर्म के जरिए संभव हुआ है, जो डेवलपर्स को स्मार्टवॉच के लिए ऐप बनाने की सुविधा देता है. इससे यूजर्स को अपने डिवाइस को और ज्यादा कस्टमाइज करने और नए फीचर्स जोड़ने का मौका मिलता है.

यूजर्स को हर जगह कनेक्ट रखने की कोशिश

इस फीचर का मकसद यह है कि यूजर्स कहीं भी हों, वे अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकें. चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हों या सफर कर रहे हों, WhatsApp अब आपकी कलाई पर ही मौजूद रहेगा. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे और फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो यूजर्स को अलग-अलग डिवाइसेस पर एक जैसा अनुभव देंगे.