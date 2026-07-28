विज्ञापन
विशेष लिंक

WhatsApp यूजर्स अब डेस्कटॉप ब्राउजर से भी कर सकते हैं ऑडियो-वीडियो कॉलिंग, जानें नए फीचर में क्या-क्या

WhatsApp के नए वेब कॉलिंग फ़ीचर में वन-ऑन-वन ​​और ग्रुप कॉल दोनों को सपोर्ट किया गया है. इसमें स्क्रीन शेयरिंग, रिएक्शन और कॉल हिस्ट्री और फ़ेवरेट के लिए एक अलग 'कॉल्स टैब' भी शामिल है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
WhatsApp यूजर्स अब डेस्कटॉप ब्राउजर से भी कर सकते हैं ऑडियो-वीडियो कॉलिंग, जानें नए फीचर में क्या-क्या
WhatsApp Web Based Calling

मेटा की कंपनी WhatsApp ने एक नया फीचर लॉन्च किया है. इसके तहत जो लोग डेस्कटॉप ब्राउजर से कॉलिंग नहीं कर पाते थे अब वह ऑडियो और वीडियो दोनों कॉलिंग कर सकते हैं. WhatsApp ने मंगलवार (28 जुलाई) को वेब-बेस्ड कॉलिंग शुरू की, जिससे यूज़र्स डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड किए बिना सीधे अपने ब्राउज़र से ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं और उन्हें रिसीव भी कर सकते हैं. यह फ़ीचर कई अपडेट्स का हिस्सा है, जिनका मकसद अलग-अलग डिवाइस पर काम करने की क्षमता को बेहतर बनाना है.

WhatsApp के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, नए वेब कॉलिंग फ़ीचर में वन-ऑन-वन ​​और ग्रुप कॉल दोनों को सपोर्ट किया गया है. इसमें स्क्रीन शेयरिंग, रिएक्शन और कॉल हिस्ट्री और फ़ेवरेट के लिए एक अलग 'कॉल्स टैब' भी शामिल है.

WhatsApp ब्राउजर कॉलिंग में क्या-क्या है फीचर

ब्लॉग में कहा गया है, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हों और शेयर्ड कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हों, या काम के लिए ऐसा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हों जिसमें ऐप डाउनलोड करने की इजाज़त न हो, या फिर आपको बस ब्राउज़र इस्तेमाल करना पसंद हो - आप बिना ब्राउज़र छोड़े ही कॉल कर सकते हैं.

वेब कॉलिंग के अलावा, WhatsApp ने 'कॉल ट्रांसफ़र' फ़ीचर भी पेश किया है. इससे यूज़र्स एक एक्टिव ग्रुप कॉल को बिना डिस्कनेक्ट और दोबारा जॉइन किए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस (जैसे मोबाइल फ़ोन से डेस्कटॉप) पर आसानी से ले जा सकते हैं.
Latest and Breaking News on NDTV

ग्रुप बातचीत की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म ने 'वेटिंग रूम' फ़ीचर भी शुरू किया है. जब "जॉइन करने के लिए मंज़ूरी ज़रूरी है" (require approval to join) सेटिंग के साथ कॉल लिंक बनाया जाता है, तो पार्टिसिपेंट्स को एक वर्चुअल वेटिंग एरिया में तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक होस्ट उन्हें एंट्री न दे दे.

इस अपडेट में कॉल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए दो टेक्निकल सुधार भी शामिल हैं. पहला, जिसे 'QuickHD' नाम दिया गया है, कॉल शुरू होते ही हाई-डेफ़िनिशन वीडियो देने के लिए बनाया गया है.

'नॉइज़ सप्रेशन' फ़ीचर ऑडियो की क्लैरिटी को बेहतर बनाता है और बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाता है, ताकि शोर-शराबे वाली या भीड़-भाड़ वाली जगहों से कॉल करने पर भी यूज़र की आवाज़ साफ़ सुनाई दे. WhatsApp ने बताया है कि ये फ़ीचर धीरे-धीरे रोल आउट किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः Paytm Payment बैंक को बंद करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश, RBI ने कहा- बंद करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
WhatsApp, WhatsApp New Feature, Whatsapp New Call Button, WhatsApp Launch, WhatsApp Feature Change
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com