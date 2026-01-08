इस Setting को On किए बिना किसी को न दें अपना मोबाइल, पर्सनल चैट्स से UPI तक सब रहेगा Safe

आपके मोबाइल में निजी तस्वीरें, पर्सनल चैट्स, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स जैसी ढेरों चीज़ें मौजूद होती हैं. ऐसे में किसी को भी फोन देने में घबराहट होती है कि कोई आपने इस डेटा को देख न लें या चुरा न ले. इसीलिए आज आपको एक सेटिंग के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से आपके पर्सनल डेटा को कोई नहीं देख पाएगा. ये सेटिंग Android मोबाइल के लिए है. Android फोन में एक खास सिक्योरिटी फीचर दिया गया है, जिसे App Pinning या Screen Pinning कहा जाता है.

App Pinning कैसे काम करता है?

App Pinning एक्टिवेट करते ही ये आपके फोन को सिर्फ एक ही ऐप तक सीमित कर देता है. यानी उस ऐप के अलावा कोई भी दूसरा ऐप नहीं खोल सकता, न ही नोटिफिकेशन देख सकता है और न ही फोन की सेटिंग्स तक पहुंच सकता है. जब तक आप खुद उस ऐप को अनपिन नहीं करते, तब तक फोन उसी ऐप पर अटका रहता है.

App Pinning कैसे एक्टिव करें?

Android फोन में App Pinning सेट करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले फोन की Settings-Security & Privacy या Privacy & Security से जुड़े ऑप्शन में जाकर More Security & Privacy सेक्शन खोलना होता है. यहां आपको App Pinning का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे ऑन करते ही यह फीचर एक्टिव हो जाता है. इसके बाद जिस ऐप को आप पिन करना चाहते हैं, उसे खोलें और फोन के Recent Apps बटन पर टैप करें. अब उस ऐप के ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करके Pin का विकल्प चुनें. इसके बाद आपका फोन उसी ऐप पर लॉक हो जाएगा.

App को Unpin कैसे करें?

App Pinning से बाहर निकलने का तरीका हर फोन में थोड़ा अलग हो सकता है. आमतौर पर आपको Back और Recent Apps बटन को एक साथ कुछ सेकंड तक दबाकर रखना होता है. कुछ फोन में स्क्रीन को ऊपर की ओर स्वाइप करके होल्ड करने से भी ऐप अनपिन हो जाता है. कई बार सुरक्षा के लिए फोन पहले लॉक स्क्रीन दिखाता है और पिन, पैटर्न या फिंगरप्रिंट डालने के बाद ही ऐप अनपिन होता है.