6,500mAh बैटरी और Alive Matrix रियर डिस्प्ले के साथ Tecno Pova 8 Pro 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Tecno Pova 8 Pro 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. यह कंपनी की Pova 8 सीरीज का नया स्मार्टफोन है और देश में कुछ महीने पहले लॉन्च हुए स्टैंडर्ड Tecno Pova 8 के बाद आया है. इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर और 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है.

Tecno Pova 8 Pro 5G की कीमत और उपलब्धता

Pova 8 Pro 5G की भारत में शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है. कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दे रही है. इस फोन की बिक्री भारत में 21 अगस्त से Flipkart के जरिए शुरू होगी. इसे तीन कलर ऑप्शन Arc White, Graphite Black और Tundra Green में खरीदा जा सकेगा.

Tecno Pova 8 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Pova 8 Pro 5G में 6.78 इंच का HyperLux AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिजॉल्यूशन 1,208 x 2,644 पिक्सल है और ये 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 429ppi है और इसकी पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक जाती है. स्क्रीन 1.07 बिलियन कलर्स दिखा सकती है और इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.18 प्रतिशत है. कंपनी के अनुसार, फोन को IP69K रेटिंग मिली है, जिससे धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है.

MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर

इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट दिया गया है. यह 4nm प्रोसेस पर बना ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.6GHz है. ग्राफिक्स के लिए इसमें Tecno P1 ग्राफिक्स चिप और ARM Mali-G615 MC2 GPU दिया गया है.

फोन में गर्म होने की समस्या को कंट्रोल करने के लिए वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है. इसमें 5,000 वर्ग मिमी का हीट डिसिपेशन एरिया दिया गया है.

पीछे मिलेगा Alive Matrix Display

Pova 8 Pro 5G के पिछले हिस्से पर कंपनी ने Alive Matrix Display दिया है. इसमें 177 छोटे LED लगाए गए हैं. कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम 49 से ज्यादा अलग-अलग स्थितियों में “Breathing Light” इफेक्ट तैयार कर सकता है. इससे फोन के रियर पैनल को सामान्य स्मार्टफोन से अलग लुक मिलता है.

50MP कैमरा और अल्ट्रावाइड लेंस

फोटोग्राफी के लिए Pova 8 Pro 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन यानी OIS दिया गया है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

6,500mAh की बड़ी बैटरी

Pova 8 Pro 5G में 6,500mAh की बैटरी दी गई है. यह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou और Galileo का सपोर्ट मिलता है. सुरक्षा के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है. इस फोन में एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई-कंपास और जायरोस्कोप भी मौजूद हैं.



Pova 8 Pro 5G डुअल-सिम स्मार्टफोन है और Android 16 आधारित HiOS 16 पर चलता है. कंपनी ने फोन के लिए दो Android OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. फोन का आकार 162.48 x 77.27 x 7.39mm है और इसका वजन करीब 189 ग्राम है.

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