सिर्फ 999 रुपये में आने वाली 5 Smartwatch, मिलेगा स्टाइलिश लुक और दमदार फीचर्स भी

Smartwatch under 1000: जब बात स्मार्टवॉच खरीदने की आती है, तो बहुत से लोगों की पहली चिंता बजट होती है. हर कोई चाहता है कि उसके पास ऐसी ब्रांडेड स्मार्टवॉच हो जो बजट में आने के साथ-साथ स्टाइलिश दिखे, कॉलिंग और जरूरी फिटनेस ट्रैकिंग भी करे. इसीलिए आज आपको सिर्फ 1,000 से कम में आने वाली 5 ब्रांडेड स्मार्टवॉच के बारे में बताते हैं. इन घड़ियों में कॉलिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, फिटनेस ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन जैसे ढेरों फीचर्स मौजूद हैं.

1. Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Smart Watch - 999 रुपये में आने वाली स्मार्ट वॉच में आपको मिलेगा कॉल और SMS अलर्ट, स्मार्ट नोटिफिकेशन, एक्टिविटी ट्रैकर, और काफी प्रीमियम डिज़ाइन.

2. GOBOULT Drift+ Smart Watch - इस घड़ी में है स्टेप्स & कैलोरी ट्रैकर, हार्ट रेट मोनिटर, स्मार्ट नोटिफिकेशन और बेहतर बैटरी लाइफ जैसे ढेरों फीचर्स.

3. GameSir NeoLux Smartwatch - सुपर स्टाइलिश यूनिसेक्स वॉच, जिसकी कीमत है सिर्फ 999 रुपये. वाटरप्रूफ होने के साथ-साथ इसमें सभी बेसिक फीचर्स मौजूद हैं.

4. HAMMER Ace 3.0 Bluetooth Calling Smart Watch - सिर्फ 999 की कीमत में ये वॉच बढ़िया मेटल बॉडी और स्किन फ्रेंडली स्ट्रैप के साथ आती है.

5. CELLECOR M1 Smart Watch - 999 रुपये में आने वाली इस घड़ी में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मौजूद हैं. इसी के साथ स्मार्टवॉच में वॉइस असिस्टेंट भी है.