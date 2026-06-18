Apple फिर ला रहा है दुनिया का सबसे स्लिम फोन! लीक हो गए 2027 iPhone Air के सीक्रेट फीचर्स

Apple मार्च 2027 में अपने पहले आईफोन एयर की कमियों को दूर करके सेकंड-जनरेशन आईफोन एयर (Second-gen iPhone Air) लॉन्च करने जा रही है. इससे पहले लॉन्च हुआ पहला iPhone Air अपनी खूबसूरत और बेहद स्लिम डिजाइन के लिए बहुत पसंद किया गया था. बिना कैमरा बम्प के यह सिर्फ 5.6 मिमी पतला और मात्र 165 ग्राम वजनी था, जिसने इसे इतिहास का सबसे पतला आईफोन बनाया. लेकिन इस स्लिम लुक को पाने के लिए एप्पल को कई समझौते करने पड़े थे. इसमें सिर्फ एक रियर कैमरा था जो प्रो मॉडल जैसी वर्सेटाइल फोटोग्राफी नहीं दे पाता था. इसके अलावा, इसमें स्टीरियो के बजाय सिंगल मोनो स्पीकर था और इसकी बैटरी लाइफ बाकी सभी आईफोन मॉडल्स में सबसे छोटी थी. इन सीमाओं को लेकर ग्राहकों ने कंपनी से काफी शिकायतें की थीं.

अब डुअल कैमरे के साथ आएगा नया मॉडल

ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल अब अपने ग्राहकों की इन बड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए एडवांस्ड टेस्टिंग कर रहा है. कोड-नेम 'V62' के तहत तैयार हो रहे सेकंड-जनरेशन आईफोन एयर के प्रोटोटाइप मॉडल में अब एक के बजाय दो रियर कैमरे दिए जा रहे हैं. इस नए सेटअप में अल्ट्रा-वाइड-एंगल फोटोग्राफी के लिए एक दूसरा लेंस जोड़ा जाएगा. ग्राहकों को सबसे ज्यादा शिकायत इसके सिंगल-कैमरा सेटअप से ही थी, जिसे कंपनी इस बार पूरी तरह ठीक करने जा रही है.

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कैमरे के साथ-साथ एप्पल इसके बैटरी बैकअप को भी बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों पर काम कर रहा है. हालांकि, इतने पतले चेसिस (बॉडी) के अंदर बड़ी बैटरी को फिट करना काफी मुश्किल काम है. इसलिए माना जा रहा है कि कंपनी इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी (कार्यकुशलता) को बढ़ाकर बैटरी लाइफ को लंबा कर सकती है. इसके साथ ही, इस नए आईफोन एयर में नए जमाने का शक्तिशाली A20 Pro प्रोसेसर दिया जाएगा, जो आने वाले आईफोन्स की परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देगा.

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नए शेड्यूल के अनुसार, कंपनी साल के अंत में केवल अपने सबसे प्रीमियम और महंगे मॉडल्स जैसे iPhone 18 Pro, Pro Max और अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. इसके ठीक छह महीने बाद यानी मार्च 2027 के आस-पास, कंपनी अपना स्टैंडर्ड iPhone 18 और यह बिल्कुल नया अपग्रेड किया हुआ सेकंड-जनरेशन iPhone Air बाजार में उतारेगी.