बिना एक साथ पैसे दिए घर लाएं AC और फ्रिज! जानिए क्या है ये Samsung का धमाकेदार ऑफर!

Samsung ने Ugadi और Gudi Padwa के मौके पर अपने Bespoke AI होम अप्लायंसेज पर खास फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है. इन ऑफर्स के तहत ग्राहकों को कैशबैक, आसान फाइनेंस ऑप्शन और कई एक्स्ट्रा फायदे दिए जा रहे हैं. कंपनी का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग AI से चलने वाले स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को आसानी से खरीद सकें. ये ऑफर्स 22 मार्च 2026 तक Samsung की वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं.

कैशबैक और आसान फाइनेंस ऑप्शन

Samsung अपने Bespoke AI रेंज के प्रोडक्ट्स पर 20,000 रुपये तक का कैशबैक दे रही है. इसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव जैसे कई प्रोडक्ट शामिल हैं.

इसके अलावा, कंपनी ने Zero Down Payment का ऑप्शन भी दिया है. इसका मतलब है कि आप बिना एक साथ पैसे दिए भी इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं और बाद में EMI के जरिए भुगतान कर सकते हैं. फेस्टिव सीजन में लोग अक्सर घर के लिए नए प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऐसे में ये ऑफर्स उन्हें सस्ता और आसान बनाते हैं.

AC पर खास फायदे

Samsung अपने 2026 के एयर कंडीशनर मॉडल्स पर फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रही है. यानी आपको AC लगवाने के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे. साथ ही, इन AC पर 5 साल की पूरी वारंटी भी मिल रही है, जिससे लंबे समय तक बिना चिंता के इस्तेमाल किया जा सकता है. ये फायदे शुरुआती खर्च को कम करते हैं और ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा देते हैं.

Bespoke AI अप्लायंसेज के स्मार्ट फीचर्स

Samsung के Bespoke AI अप्लायंसेज कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं, जो घर के काम को आसान बनाते हैं. AC में AI Fast & Comfort Cooling फीचर होता है, जो कमरे के हिसाब से हवा को अपने आप एडजस्ट करता है. साथ ही SmartThings Home Care फीचर आपको बताता है कि कब फिल्टर साफ करना है या गैस चेक करनी है.

फ्रिज में AI Vision Inside टेक्नोलॉजी दी गई है, जो अंदर रखे सामान को ट्रैक करने में मदद करती है. वहीं वॉशिंग मशीन में AI Wash फीचर होता है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक के हिसाब से पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल खुद तय करता है.इसके अलावा SmartThings Family Care फीचर घर के लोगों की एक्टिविटी, रिमाइंडर और लोकेशन से जुड़ी जानकारी भी देता है.

ऑफर कब तक और कहां मिलेगा?

Samsung के ये फेस्टिव ऑफर्स 22 मार्च 2026 तक उपलब्ध हैं. आप इन्हें Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर के रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं.