Redmi Note 15 5G हुआ लॉन्च, 108MP कैमरा और कीमत ने सबको चौंकाया

Redmi Note 15 5G भारत में लॉन्च हो चुका है. कंपनी ने इस मोबाइल के साथ Redmi Pad 2 Pro 5G को भी भारतीय बाज़ार में उतार दिया है. दोनों ही डिवाइस उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो बजट में दमदार बैटरी, शानदार डिस्प्ले और लेटेस्ट फीचर्स चाहते हैं. इस फोन का डिजाइन पहली नजर में प्रीमियम फील देता है. फोन के बैक पैनल पर गोल आकार का बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो इसे अलग पहचान देता है और क्या-क्या है Redmi Note 15 5G में खास चलिए बताते हैं.

Redmi Note 15 5G की परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी

Redmi Note 15 5G को सामने की तरफ 6.77 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 7.35mm की थिकनेस दी गई है लेकिन फिर भी फोन काफी स्लिम नजर आता है. इसके अलावा IP66 रेटिंग इसे धूल और पानी से भी सुरक्षित बनाती है. इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें मौजूद है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 15 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग को भी स्मूद बनाता है. Redmi Note 15 5G में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. बैटरी के मामले में फोन में 5520mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और अच्छी बात यह है कि चार्जर बॉक्स में ही दिया गया है.

Redmi Note 15 5G की कीमत

Redmi Note 15 5G की बिक्री भारत में 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 22,999 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है. बैंक ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को 3,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा फायदा भी मिल सकता है.

Redmi Pad 2 Pro 5G के फीचर्स

वहीं, Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट का डिजाइन सिंपल और प्रीमियम है, जिसमें गोल किनारे और 7.5mm की स्लिम बॉडी दी गई है. इसका वजन करीब 610 ग्राम है. इसमें 12.1 इंच का QHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. टैबलेट में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G सपोर्ट करता है. Redmi Pad 2 Pro 5G का Wi-Fi वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपये में लॉन्च हुआ है. इसी वेरिएंट का 5G मॉडल 27,999 रुपये का है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 29,999 रुपये में मिलेगा. इसकी बिक्री 12 जनवरी 2026 से शुरू होगी.