सस्ते में प्रीमियम फीचर्स! Redmi 15A में 32MP कैमरा और 6.9 इंच का विशाल डिस्प्ले

Redmi ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Redmi 15A लॉन्च कर दिया है. यह फोन Redmi 15 सीरीज का हिस्सा है और खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स चाहते हैं. इस स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का कैमरा और 6,300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत ₹12,999 रखी है. यह फोन तीन अलग-अलग रंगों में उपलब्ध होगा और इसे ऑनलाइन Flipkart से खरीदा जा सकेगा.

Redmi 15A में 6.9 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 60Hz, 90Hz और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इससे यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. इसमें 800 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. साथ ही 240Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, जो गेमिंग और टच रिस्पॉन्स को बेहतर बनाता है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें ऑक्टा-कोर T8300 5G प्रोसेसर और Mali-G57 GPU दिया गया है. यह फोन 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज के साथ आता है, जिससे रोजमर्रा के काम आसानी से किए जा सकते हैं.

फोटोग्राफी के लिए Redmi 15A में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 32MP का प्राइमरी कैमरा शामिल है. इसके साथ LED फ्लैश भी दिया गया है, जिससे कम रोशनी में भी फोटो अच्छी आती है. फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है, जो वाटरड्रॉप नॉच के अंदर मौजूद है. यह सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए अच्छा ऑप्शन है.

डिजाइन की बात करें तो यह फोन स्टाइलिश और स्लीक लुक के साथ आता है, जो यूजर्स को प्रीमियम फील देता है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6,300mAh बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक चल सकती है. इसमें 15W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

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Redmi 15A Android 16 पर चलता है, जिसमें Xiaomi का HyperOS 3 इंटरफेस दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इस फोन को चार Android अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. इसके अलावा इसमें AI फीचर्स जैसे Google Gemini, Circle to Search और Xiaomi की इंटरकनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

फोन में IP52 रेटिंग दी गई है, जिससे यह हल्की धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहता है. इसका वजन 210 ग्राम है और इसमें डुअल सिम सपोर्ट भी मिलता है. Redmi 15A की कीमत भारत में ₹12,999 से शुरू होती है, जिसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है. इसके अलावा 4GB + 128GB वेरिएंट ₹14,499 में और 6GB + 128GB वेरिएंट ₹16,499 में उपलब्ध है.

यह स्मार्टफोन Ace Black, Awesome Blue और Amaze Purple रंगों में आता है और इसकी बिक्री 3 अप्रैल से Flipkart, Mi.com और Xiaomi के ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी