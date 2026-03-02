दुबई या किसी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं? पढ़ें एडवाइजरी और अपनी ट्रैवल प्लानिंग में करें ये बदलाव

छुट्टियों का मौसम हो, बिजनेस ट्रिप हो या किसी अपने से मिलने की खुशी. दुबई, कतर, ओमान और दूसरे गल्फ देश भारतीय यात्रियों की पहली पसंद रहे हैं. दिल्ली और मुंबई से हर दिन सैकड़ों लोग इन देशों के लिए उड़ान भरते हैं. लेकिन हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत से जाने वाली फ्लाइट्स पर भी देखने को मिला है. कई उड़ानें रद्द हुई हैं, कुछ का रूट बदला गया है और कुछ यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा है. ऐसे में अगर आप भी दुबई या किसी अन्य गल्फ कंट्री की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ पैकिंग करना ही काफी नहीं है आपको DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) की एडवाइजरी और एयरलाइंस के अपडेट भी पढ़ने चाहिए. यह लेख आपको सरल भाषा में बताएगा कि मौजूदा हालात में यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

क्यों पड़ता है युद्ध का असर फ्लाइट्स पर?

जब किसी क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ती है या एयरस्पेस असुरक्षित माना जाता है, तो एयरलाइंस उस मार्ग से उड़ान भरने से बचती हैं. कई बार फ्लाइट्स को लंबा रूट लेना पड़ता है, जिससे समय और फ्यूल दोनों बढ़ते हैं.

कुछ स्थितियों में:

फ्लाइट्स रद्द कर दी जाती हैं.

टेकऑफ या लैंडिंग में देरी होती है.

ट्रांजिट यात्रियों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है.

इसका मतलब यह नहीं कि गल्फ देश असुरक्षित हैं, बल्कि एयरस्पेस के कुछ हिस्सों से बचाव के कारण यात्रा प्रभावित हो सकती है.

DGCA की एडवाइजरी क्या कहती है?

DGCA भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था है. जब अंतरराष्ट्रीय हालात में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो यह एयरलाइंस को दिशा-निर्देश जारी करती है.

1 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने घोषणा की है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज 444 उड़ानें रद्द होने की आशंका है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, MoCA ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहा है.

ईरान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण कल 410 उड़ानें रद्द कर दी गईं और आज 444 उड़ानें रद्द होने की आशंका है. यात्रियों को हवाई अड्डे जाने से पहले एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी जाती है. MoCA ने आगे कहा कि संभावित रूट डायवर्जन को संभालने और यात्रियों की सहायता के लिए प्रमुख हवाई अड्डे ऑपरेशनल अलर्ट पर हैं.

मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसके एयरसेवा प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से यात्री अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उन पर नजर रख सकते हैं, पर कल 216 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 105 का तुरंत समाधान किया गया, जिससे प्रभावित यात्रियों को सहायता मिली.

इसलिए यात्रा से पहले:

अपनी एयरलाइन की वेबसाइट और ऐप पर फ्लाइट स्टेटस जरूर देखें. DGCA और एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट चेक करें. ट्रैवल एजेंट से अपडेट लें.

यात्रा से पहले किन बातों का रखें ध्यान? | What Things Should Be Kept in Mind Before Travelling?

फ्लेक्सिबल टिकट लें

अगर संभव हो तो ऐसी टिकट बुक करें जिसमें डेट चेंज या कैंसिलेशन की सुविधा हो. इससे अचानक बदलाव की स्थिति में नुकसान कम होगा.

ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी

ऐसा इंश्योरेंस चुनें जो फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन और मेडिकल इमरजेंसी को कवर करता हो.

एयरपोर्ट जल्दी पहुंचे

अगर आपकी फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, तब भी एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना बेहतर है. सुरक्षा जांच में समय लग सकता है.

जरूरी सामान हैंड बैगेज में रखें

अगर लंबी देरी हो जाए तो पासपोर्ट, दवाइयां, चार्जर और जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें.

अगर फ्लाइट रद्द हो जाए तो क्या करें?

घबराएं नहीं.

एयरलाइन काउंटर पर जाकर रीबुकिंग या रिफंड विकल्प पूछें.

कई बार एयरलाइंस फ्री रीशेड्यूलिंग देती हैं.

अगर आप ट्रांजिट में फंसे हैं, तो एयरलाइन हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

कुछ मामलों में एयरलाइंस होटल और भोजन की व्यवस्था भी करती हैं, लेकिन यह नियम स्थिति पर निर्भर करता है.

मानसिक तैयारी भी है जरूरी

अचानक फ्लाइट कैंसिल होना या विदेश में फंस जाना मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. ऐसे समय में:

परिवार से संपर्क बनाए रखें.

आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें.

सोशल मीडिया अफवाहों से बचें.

धैर्य रखें और स्थिति को समझें.

याद रखें, ऐसी स्थिति अस्थायी होती है. एयरलाइंस और सरकारें यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही हैं.

क्या अभी गल्फ जाना सुरक्षित है?

ज्यादा गल्फ देश जैसे दुबई (यूएई), कतर और ओमान सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. लेकिन हवाई मार्गों में बदलाव और देरी संभव है. इसलिए यात्रा रद्द करना जरूरी नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है. अगर आपकी यात्रा बहुत जरूरी नहीं है, तो कुछ दिन इंतजार करना भी समझदारी हो सकती है.