7000mAh बैटरी और शानदार कैमरा फीचर्स के साथ Oppo ने लॉन्च किया 5G सेगमेंट का जबरदस्त स्मार्टफोन, जानिए कितनी है कीमत

Oppo A6 5G Specifications: ओप्पो (Oppo) ने अपनी A-सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन ओप्पो A6 5G (Oppo A6 5G) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी खासियत है कि इसमें लंबी चलने वाली बैटरी और पावरफुल कैमरा मिलता है. यही फीचर्स इसे 5G सेगमेंट के बेहतरीन स्मार्टफोन्स में से एक बनाते हैं. अगर आप भी 20 हजार के बजट में कोई अच्छा फोन खोज रहे हैं, तो ओप्पा का यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में...

ओप्पो A6 5G स्क्रीन और प्रोसेसर फीचर्स (Oppo A6 5G Screen and Processor)

ए सीरीज के इस फोन में ओप्पो ने 6.75-इंच HD+ (720x1,570 pixels) का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा फोन में MediaTek Dimensity 6000 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जिसे 6GB तक की RAM सपोर्ट करती है. वहीं, यह फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15 पर चलता है.

ओप्पो A6 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर शामिल है. इसकी मदद से आप शानदार फोटोज आसानी से क्लिक कर सकते हैं. वहीं, फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. इसके अलावा स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी ने फोन में 1080p रेजोलूशन में 60fps का सपोर्ट भी दिया है.

ओप्पो A6 5G में कंपनी ने 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी है. साथ ही यह 45W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. इसके साथ ही फोन में सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी दिया है. धूल, मिट्टी और पानी से बचाने के लिए फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी मिली है.

ओप्पो ने अपने इस फोन में 3 स्टोरेज ऑप्शन दिए हैं. इसमें 4+128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये, 6+128 जीबी वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये और 6+256 जीबी वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है. इसके अलावा इसमें 3 कलर ऑप्शन सैफायर ब्लू (Sapphire Blue), आइस व्हाइट (Ice White) और सकुरा पिंक (Sakura Pink) भी मिल जाते हैं.