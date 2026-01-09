OnePlus Turbo 6 लॉन्च: 9000mAh बैटरी वाला फोन, भारत में Nord 6 नाम से ले सकता है एंट्री

OnePlus ने चीन में अपनी नई Turbo 6 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें दो स्मार्टफोन शामिल हैं - OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V. यह सीरीज खासतौर पर अपनी बेहद बड़ी 9,000mAh बैटरी को लेकर चर्चा में है. OnePlus ने इस सीरीज में दमदार प्रोसेसर, बेहतर कूलिंग सिस्टम और डस्ट व वॉटर रेसिस्टेंस जैसे फीचर्स भी शामिल किए हैं. फिलहाल भारत में लॉन्च को लेकर कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यही फोन भारत में OnePlus Nord 6 सीरीज के नाम से एंट्री कर सकते हैं.

OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V की कीमत

OnePlus Turbo 6 की कीमत चीन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 2,099 रखी गई है, जो भारतीय रुपये में करीब 27,000 रुपये होती है. इसके दूसरे वेरिएंट्स की कीमत 30,000 रुपये से लेकर लगभग 37,000 रुपये तक जाती है, जो स्टोरेज और रैम पर निर्भर करती है. वहीं, OnePlus Turbo 6V की शुरुआती कीमत करीब 21,000 रुपये रखी गई है

OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V के कलर्स

OnePlus Turbo 6 फोन लाइट चेज़र सिल्वर, लोन ब्लैक और वाइल्ड ग्रीन जैसे तीन रंगों में आया है. वहीं, OnePlus Turbo 6V को फीयरलेस ब्लू, लोन ब्लैक और नोवा व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है.

OnePlus Turbo 6 के दमदार फीचर्स

OnePlus Turbo 6 इस सीरीज का प्रीमियम मॉडल है, जिसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. यह फोन 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज सपोर्ट करता है. इसमें 6.78 इंच की स्क्रीन और सबसे बड़ी खासियत इसकी 9,000mAh बैटरी है. यह फोन IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसी रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह पानी, धूल और हाई प्रेशर वॉटर जेट्स से भी सुरक्षित रहता है. इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर मौजूद है. फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

OnePlus Turbo 6V के फीचर्स

OnePlus Turbo 6V में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है और यह 12GB तक रैम सपोर्ट करता है. इसमें भी 6.78 इंच का FHD+ डिस्प्ले और 9,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है. कैमरा सेटअप Turbo 6 जैसा ही है.

भारत में एंट्री

ये सीरीज़ भारत में कब आ रही है इसकी कोई जानकारी कंपनी की ओर से नहीं दी गई है. लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखें तो Turbo सीरीज को ग्लोबल मार्केट में Nord ब्रांडिंग के तहत लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो भारतीय यूजर्स को Nord 6 सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी, ज्यादा मजबूत बॉडी और नए Snapdragon प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं.