OnePlus का धमाका! भारत में आ रहा है 9000mAh बैटरी वाला Turbo 6 मोबाइल

OnePlus ने एक लाइवस्ट्रीम के दौरान बता दिया कि Turbo 6 और Turbo 6V नाम के दो नए स्मार्टफोन कंपनी अगले महीने चीन में लॉन्च कर रही है. OnePlus पिछले कुछ महीनों से लगातार नए फोन लॉन्च कर रही है. पहले फ्लैगशिप OnePlus 15 आया, उसके बाद OnePlus 15R लॉन्च हुआ और अब Turbo सीरीज़ कंफर्म कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यही दोनों फोन भारत में OnePlus Nord 6 और Nord CE 6 के नाम से लॉन्च किए जा सकते हैं. OnePlus पहले भी चीन में लॉन्च हुए फोन्स को भारत में Nord सीरीज़ के नाम से पेश करता रहा है.

OnePlus Turbo 6 का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो OnePlus Turbo 6 में वही नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो हाल ही में OnePlus 15 में नजर आई थी. फोन में स्क्वैयर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल, फ्लैट बैक पैनल और प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है. Turbo 6 और Turbo 6V दोनों का डिजाइन लगभग एक जैसा है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल में हल्का सा फर्क देखने को मिल सकता है. रंगों की बात करें तो Turbo 6 को ब्लैक, सिल्वर और ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा, जबकि Turbo 6V ब्लैक, ब्लू और व्हाइट शेड्स में आएगा.

OnePlus Turbo 6 की परफॉर्मेंस

OnePlus Turbo 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस देता है. वहीं Turbo 6V में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिया जा सकता है, जो मिड-रेंज सेगमेंट में दमदार प्रदर्शन करेगा. बैटरी इस सीरीज़ का सबसे बड़ा हाइलाइट है. दोनों स्मार्टफोन्स में 9,000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इतनी बड़ी बैटरी OnePlus फोन्स में पहली बार देखने को मिल सकती है.

OnePlus की ये Turbo सीरीज़ को चीन में 8 जनवरी को शाम 7 बजे लॉन्च की जाएगी, जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे होगा. उम्मीद है कि OnePlus Turbo 6 भारत में Nord 6 और Turbo 6V Nord CE 6 के नाम से लॉन्च किए जाएंगे. हालांकि, कंपनी की तरफ से भारत लॉन्च को लेकर अभी ऑफिशियल घोषणा बाकी है, लेकिन OnePlus पहले भी अपने मोबाइल को इसी स्ट्रैटिजी के साथ लॉन्च करता आया है.