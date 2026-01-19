विज्ञापन
Motorola की नई Moto Watch भारत में लॉन्च को तैयार, 13 दिन की बैटरी के साथ मचाएगी तहलका

कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच Always-On Display (AOD) बंद होने पर 13 दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकती है. वहीं अगर AOD चालू रखा जाए, तो भी यह करीब 7 दिन तक आराम से चल सकती है.

Motorola जल्द भारत में अपनी स्मार्टवॉच 'Moto Watch' लॉन्च करने जा रहा है. इस स्मार्टवॉच को कंपनी ने इसी महीने हुए CES 2026 में अपने नए इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स के साथ पेश किया था. अब इसकी भारत लॉन्च डेट भी ऑफिशियल रूप से सामने आ चुकी है. Moto Watch को प्रीमियम डिजाइन, दमदार बैटरी और एडवांस हेल्थ फीचर्स के साथ पेश किया जा रहा है, इसी वजह से यह फिटनेस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले यूज़र्स को पसंद आएगी. 

Moto Watch लॉन्च डेट
Moto Watch भारत में 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च की जाएगी. खास बात यह है कि इसी इवेंट में Motorola का एक और नया प्रोडक्ट Motorola Signature भी पेश करेगा. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि Moto Watch भारत में Matte Black और Matte Silver दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी. यूज़र्स इसे अपनी पसंद के अनुसार Silicone Strap या Stainless Steel Strap के साथ खरीद सकेंगे. 

Moto Watch का डिजाइन और फीचर्स
Moto Watch में 1.4-इंच का सर्कुलर OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ऊपर से Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसके ग्लास के किनारों पर हल्के मिनट मार्किंग्स या क्रोनोग्राफ जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, जो इसे क्लासिक वॉच जैसा लुक देता है. स्मार्टवॉच का फ्रेम एल्यूमिनियम से बना है, जिससे यह मजबूत होने के साथ-साथ हल्की भी रहती है. इसका साइज 47 x 47 x 12mm है और वजन सिर्फ 39 ग्राम बताया गया है, जिससे इसे लंबे समय तक पहनना आरामदायक रहेगा.

Moto Watch में Bluetooth 5.3 सपोर्ट के साथ Bluetooth Calling की सुविधा दी गई है, जिससे यूज़र सीधे अपनी कलाई से कॉल रिसीव और रिजेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें Audio Notification Alerts और Catch Me Up फीचर दिया गया है, जो Moto AI-सपोर्टेड स्मार्टफोन्स के साथ बेहतर तरीके से काम करता है. फिटनेस और आउटडोर एक्टिविटी के लिए इसमें Dual-Frequency GPS सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे रनिंग, वॉकिंग या साइक्लिंग के दौरान ज्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग मिलती है.

Moto Watch कहां से खरीदें?
लॉन्च के बाद यह स्मार्टवॉच भारत में Flipkart और Motorola India की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

