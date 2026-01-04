iPhone 18 होगा अब तक का सबसे महंगा iPhone? जानिए आखिर क्या है वजह

Apple इस साल अपनी अगली फ्लैगशिप iPhone 18 Pro सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है. बीते कुछ हफ्तों से iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर लगातार लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. अब लेटेस्ट एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस बार Apple के नए iPhone मॉडल्स के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. कीमत बढ़ने की वजह iPhone 18 Pro में बड़े डिजाइन और चिप सेट हो सकती हैं. यानी iPhone बनाने के लिए अब कंपनी को ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चुकाना होगा, जिसका सीधा असर बायर्स की जेब पर पड़ेगा.

महंगे चिपसेट से बढ़ी कीमत

Apple के आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स में नया A20 Pro चिपसेट दिया जाएगा, जिसे TSMC के लेटेस्ट 2nm प्रोसेस पर तैयार किया जाएगा. TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और Apple के सभी iPhone चिप्स वहीं बनते हैं. 2nm टेक्नोलॉजी से परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी तो बेहतर होगी, लेकिन इसकी लागत बहुत ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक 2nm चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक सिलिकॉन वेफर करीब 30,000 डॉलर का पड़ रहा है, जो 3nm वेफर से काफी महंगा है.

A20 Pro चिप की रिकॉर्ड कीमत

बताया जा रहा है कि iPhone 18 सीरीज़ में इस्तेमाल होने वाला A20 या A20 Pro चिपसेट लगभग 280 डॉलर प्रति यूनिट तक पहुंच सकता है. यह कीमत मौजूदा A19 Pro चिप से करीब 87 प्रतिशत ज्यादा है और A18 Pro चिप की तुलना में तो लगभग छह गुना अधिक बताई जा रही है. इतना ज्यादा खर्च Apple के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है. ऐसे में कंपनी के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह अपने मुनाफे में कटौती करे या फिर iPhone 18 Pro की कीमत बढ़ा दे.

सिर्फ चिप ही नहीं वजह

दरअसल, iPhone 18 Pro मॉडल्स की लागत सिर्फ चिप की वजह से नहीं बढ़ेगी. मेमोरी की कमी और सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें भी प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रभावित कर सकती हैं. इन सभी कारणों को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि iPhone 18 Pro सीरीज़ की कीमतें पिछले मॉडल्स से ज्यादा होंगी.

iPhone 18 की कीमत

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है. इन्हीं के साथ Apple का फोल्डेबल iPhone भी पेश किया जा सकता है. फिलहाल Apple ने कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. तुलना करें तो iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत भारत में करीब 1,34,900 रुपये है, जबकि iPhone 17 Pro Max 1,49,900 रुपये से शुरू होता है (डिस्काउंट्स हटाकर). ऐसे में माना जा रहा है कि iPhone 18 Pro की कीमत इससे और ऊपर जा सकती है.