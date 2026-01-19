विज्ञापन
Instagram का नया AI फीचर: बंगाली, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मराठी में खुद बोलेगी आपकी Reel

इस फीचर के साथ एक ऑप्शनल लिप-सिंक सुविधा भी दी गई है. अगर इसे ऑन किया जाए, तो AI ट्रांसलेट की गई आवाज़ को क्रिएटर के होंठों की मूवमेंट के साथ मैच कर देता है.

Instagram ने अब भारतीय क्रिएटर्स के लिए और भी कई मजेदार फीचर जोड़ दिए हैं. इससे क्रिएटर्स को अपने कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा. इसमें सबसे खास रहा Instagram का AI आधारित वॉइस ट्रांसलेशन और लिप-सिंक फीचर, जिसमें भारतीय भाषाओं के नए फॉन्ट्स जोड़े जा रहे हैं, ताकि कंटेंट ज्यादा लोकल और पर्सनल महसूस हो.

Reels के लिए Meta AI Voice Translation
अब Instagram क्रिएटर्स अपनी Reels को Meta AI की मदद से बंगाली, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मराठी में ट्रांसलेट, डब और लिप-सिंक कर सकते हैं. ये भाषाएं पहले से मौजूद हिंदी, इंग्लिश, स्पैनिश और पुर्तगाली की लिस्ट में जोड़ी गई हैं. हालांकि इस फीचर की घोषणा नवंबर 2025 में हो चुकी थी, लेकिन अब यह सभी यूज़र्स के लिए धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है.

कैसे काम करेगा ये फीचर
जब कोई क्रिएटर Reel अपलोड या एडिट करता है, तो वह Meta AI ट्रांसलेशन का ऑप्शन ऑन कर सकता है. इसके बाद AI अपने आप Reel में बोली गई भाषा को चुनी गई दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है. खास बात यह है कि इसमें आवाज़ रोबोट जैसी नहीं लगती. Meta AI क्रिएटर की असली आवाज़ का टोन और फील बनाए रखता है, जिससे वीडियो ऐसा लगता है जैसे वही व्यक्ति दूसरी भाषा में बोल रहा हो.

Lip-Sync फीचर से Reel और भी नेचुरल
इस फीचर के साथ एक ऑप्शनल लिप-सिंक सुविधा भी दी गई है. अगर इसे ऑन किया जाए, तो AI ट्रांसलेट की गई आवाज़ को क्रिएटर के होंठों की मूवमेंट के साथ मैच कर देता है. इससे वीडियो देखने पर ऐसा महसूस होता है कि क्रिएटर सच में उसी भाषा में बोल रहा है, न कि सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा है. 

Edits ऐप में नए Indian Fonts की एंट्री
वॉइस ट्रांसलेशन के साथ-साथ Instagram अपने वीडियो एडिटिंग टूल Edits में नए भारतीय फॉन्ट्स भी जोड़ रहा है. अब क्रिएटर्स टेक्स्ट और कैप्शन जोड़ते समय देवनागरी और बंगाली-असमिया स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसका मतलब यह है कि हिंदी, मराठी, बंगाली और असमिया जैसी भाषाएं सिर्फ आवाज़ में ही नहीं, बल्कि विज़ुअल तौर पर भी बेहतर तरीके से दिखाई देंगी.

ये सभी नए अपडेट Instagram और Facebook पर हाल ही में लॉन्च हुए क्रिएटर-फोकस्ड फीचर्स का हिस्सा हैं, जिनमें AI फोटो और वीडियो री-स्टाइलिंग, बल्क कैप्शन एडिट, वीडियो रिवर्सल टूल, लिप-सिंक इफेक्ट्स और सैकड़ों नए साउंड इफेक्ट्स शामिल हैं.
 

Instagram, Instagram Hack, Instagram AI Voice, Reels Lip Sync
