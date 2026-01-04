विज्ञापन
Gmail ऐप में 100 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं E-mail, जान लीजिए ये कमाल की Trick

अगर आपको अभी Gmail ऐप में यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऐप को लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट करें. यह सुविधा तुरंत ही आपके मोबाइल में भी उपलब्ध हो जाएगी.

Gmail ऐप में एक बेहद ही कमाल का फीचर है जिसका इस्तेमाल कर आप 100 से ज्यादा भाषाओं के E-mail पढ़ सकते हैं. ये Gmail में एक इनबिल्ट फीचर है, जिसमें से आप अपनी पसंदीदा भाषा में ईमेल को पढ़ सकते हैं. इसमें दो या चार नहीं बल्कि ईमेल को 100 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है. सबसे बढ़िया बात ये कि ये Android और iOS दोनों मोबाइल यूज़र्स के लिए काम करता है. Google का यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें विदेश से मेल आते हैं या जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स, कंपनियों या वेबसाइट्स से जुड़े रहते हैं. चलिए बताते हैं इस कमाल के फीचर के बारे में. 

Gmail का ईमेल ट्रांसलेशन
जब आपके Gmail ऐप में कोई ऐसा ईमेल आता है, जो आपकी सेट की गई भाषा से अलग होता है, तो ऐप अपने आप उस ईमेल की भाषा पहचान लेता है. इसके बाद ईमेल के ऊपर एक बैनर दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है 'Translate to Hindi' या 'Translate to English', आपकी भाषा सेटिंग के अनुसार. जैसे ही आप उस ऑप्शन पर टैप करते हैं, पूरा ईमेल तुरंत आपकी पसंदीदा भाषा में बदल जाता है. इससे आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप या कॉपी-पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती.

Gmail ऐप में ईमेल कैसे करें ट्रांसलेट?
Gmail मोबाइल ऐप में ईमेल ट्रांसलेट करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले Gmail ऐप खोलें और उस ईमेल को ओपन करें जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं. इसके बाद ईमेल के ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें. यहां आपको 'Translate' का ऑप्शन दिखाई देगा' इस पर टैप करते ही आप जिस भाषा में ईमेल पढ़ना चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं' कुछ ही सेकंड में ईमेल नई भाषा में दिखाई देने लगेगा.

ट्रांसलेट नहीं करना हो तो...
अगर आप किसी खास भाषा के ईमेल को बार-बार ट्रांसलेट नहीं करना चाहते, तो Gmail आपको 'Don't translate this language again' का ऑप्शन भी देता है. जब आप ट्रांसलेशन बैनर को बंद करते हैं, तब यह विकल्प दिखाई देता है. इसे चुनने पर उस भाषा के लिए ट्रांसलेट बैनर दोबारा नहीं आएगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर आप तीन डॉट्स मेन्यू से मैन्युअली ट्रांसलेट कर सकते हैं.

Gmail फीचर न दिखे तो?
अगर आपको अभी Gmail ऐप में यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऐप को लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट करें. यह सुविधा तुरंत ही आपके मोबाइल में भी उपलब्ध हो जाएगी.

