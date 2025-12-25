WhatsApp पर डिलीट किए मैसेज भी पढ़ सकते हैं आप, मिल गई ये कमाल की Trick

अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त या पार्टनर WhatsApp मैसेज करने के बाद डिलीट कर देते हैं. फिर आप उनसे पूछते रह जाते हैं कि क्या लिखा था!!!! लेकिन अब से पूछना बंद, क्योंकि WhatsApp के डिलीट किए हुए मैसेज को पढ़ने की कमाल की ट्रिक मिल गई है. WhatsApp में जब कोई मैसेज भेजने के बाद 'Delete for Everyone' कर देता है, तो सामने वाले के चैट बॉक्स में 'This message was deleted' लिखा हुआ दिखाई देता है. यह फीचर यूजर की प्राइवेसी के लिए बनाया गया है, लेकिन रिसीवर के लिए यह कई बार परेशान करने वाला भी साबित होता है. अब बताते हैं कि आप WhatsApp का डिलीट किया हुआ मैसेज कैसे पढ़ सकते हैं.

लेकिन सबसे पहले बता दें कि WhatsApp डायरेक्ट ऐसी कोई सुविधा नहीं देता है, जिससे डिलीट किए गए मैसेज पढ़े जा सकते हैं. बावजूद इसके कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप WhatsApp के हटाए गए मैसेजेज़ को पढ़ सकते हैं.

तो कैसे पढ़ें WhatsApp के डिलीटेड मैसेज?

इसके लिए आपको चाहिए Android फोन, जिसमें Android 11 या उससे ऊपर के वर्जन होना चाहिए. Android में 'Notification History' नाम का फीचर होता है, जो आपके फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन को सेव कर लेता है. अगर किसी WhatsApp मैसेज का नोटिफिकेशन आया था और बाद में वह मैसेज डिलीट कर दिया गया, तब भी आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में उसका टेक्स्ट देख सकते हैं. क्योंकि Notification History ऑन होने के बाद WhatsApp का हर मैसेज जो नोटिफिकेशन के रूप में आता है, वह फोन में सेव हो जाता है. भले ही भेजने वाला बाद में मैसेज डिलीट कर दे, लेकिन नोटिफिकेशन में आया हुआ कंटेंट आपको दिखाई दे सकता है.

कब काम करता है ये तरीका?

यह तरीका तभी काम करता है जब मैसेज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आया हो. अगर चैट पहले से खुली थी या नोटिफिकेशन बंद था, तो Notification History में मैसेज सेव नहीं होगा और WhatsApp के डिलीटेड मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे.

