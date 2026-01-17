अब हर ज़रूरी ईमेल आएगा तुरंत सामने, जानिए Gmail Desktop Notification कैसे ऑन करें

Gmail पर कई बार जरूरी ई-मेल का रिप्लाय या देखने में देरी हो जाती है. क्योंकि WhatsApp और Instagram जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन आ जाते हैं लेकिन Gmail का नहीं. लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपको Gmail का नोटिफिकेशन On करने का आसान तरीका बताते हैं. इसे ऑन करने के बाद जब भी कोई नया ईमेल आएगा है, तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर तुरंत एक अलर्ट दिख जाएगा.

Gmail का डेस्कटॉप नोटिफिकेशन

इस फीचर का नाम है Gmail डेस्कटॉप नोटिफिकेशन, जो कि आपके ब्राउज़र से जुड़ा होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको Gmail का टैब खुला रखने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे ही नया ईमेल आता है, Gmail खुद ही आपको अलर्ट भेज देता है. यह अलर्ट स्क्रीन के कोने में दिखाई देता है, जिसमें भेजने वाले का नाम और ईमेल का छोटा सा प्रीव्यू होता है. इससे आप बिना इनबॉक्स खोले ही तय कर सकते हैं कि ईमेल तुरंत पढ़ना है या बाद में.

Desktop Notifications कैसे एक्टिव करें?

इसके लिए सबसे पहले आपको Gmail की Settings में जाना होता है. वहां 'See All Settings' पर क्लिक करने के बाद 'General' टैब में आपको Desktop Notifications का ऑप्शन दिखाई देगा. यहां आप तय कर सकते हैं कि आपको सभी नए ईमेल के लिए नोटिफिकेशन चाहिए या सिर्फ ज़रूरी ईमेल के लिए. अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुनकर सेटिंग सेव करते ही यह फीचर एक्टिव हो जाता है.

Gmail आपको यह सुविधा देता है कि आप किस तरह के ईमेल के लिए नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं. अगर आपको रोज़ाना बहुत ज़्यादा प्रमोशनल या अनचाहे मेल आते हैं, तो सभी मेल के नोटिफिकेशन लेना आपको परेशान कर सकता है. ऐसे में 'Only important mail notifications' का ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहता है. इससे सिर्फ वही ईमेल नोटिफिकेशन के रूप में दिखेंगे जिन्हें Gmail आपके लिए ज़रूरी मानता है, जैसे ऑफिस, बैंक या पर्सनल कम्युनिकेशन से जुड़े मेल.