आपका फ्रिज चुपचाप खा रहा है हजारों की बिजली! जानिए कैसे सिर्फ 1 रुपये के कागज से बचा सकते हैं अपने हजारों रुपए

क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखा फ्रिज बिना किसी आवाज के हर महीने आपकी जेब काफी ढीली कर रहा है? फ्रिज का दरवाजा बंद दिखने के बावजूद अगर उसकी रबर खराब हो चुकी है, तो ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है. अच्छी बात यह है कि इस गड़बड़ी को पकड़ने के लिए आपको किसी मकैनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है. बस एक साधारण कागज का टुकड़ा और 10 सेकंड का समय आपके हजारों रुपये बचा सकता है.

क्या है यह पेपर टेस्ट और कैसे करें?

इस टेस्ट को करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको बस एक ए4 साइज या कोई भी नॉर्मल कागज का टुकड़ा चाहिए.

सबसे पहले फ्रिज का दरवाजा खोलें.

कागज को इस तरह रखें कि उसका आधा हिस्सा फ्रिज के अंदर रहे और आधा बाहर.

अब फ्रिज का दरवाजा सामान्य तरीके से बंद कर दें.

अब दरवाजे को बिना खोले बाहर लटक रहे कागज को सीधी तरफ खींचने की कोशिश करें.

यही प्रक्रिया दरवाजे के ऊपर, नीचे, बीच में और चारों कोनों पर दोहराएं.

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टेस्ट का रिजल्ट कैसे समझें?

अगर कागज खींचने पर थोड़ा जोर लगाना पड़े या कागज हल्का-सा फट जाए, तो समझ लें कि आपके फ्रिज की सील बिल्कुल सही है. लेकिन अगर कागज बिना किसी रुकावट के आसानी से बाहर सरक आता है, तो इसका मतलब है कि दरवाजे का वह हिस्सा ढीला हो चुका है और वहां से ठंडी हवा लगातार लीक हो रही है.

खराब सील से होता है बड़ा नुकसान

जब रबर ढीली हो जाती है, तो अंदर की ठंडक बाहर निकलती रहती है. इसे मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर को लगातार और ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है. इससे आपके घर का बिजली का बिल चुपचाप बढ़ने लगता है. इसके अलावा फ्रिज में तेजी से बेवजह बर्फ जमने लगती है और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण रखा हुआ खाना भी जल्दी खराब होने लगता है.

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बिना खर्च इस समस्या को कैसे ठीक करें?

कई बार रबर के खराब होने की वजह उस पर जमी गंदगी, धूल या खाने के दाग होते हैं. नई रबर खरीदने से पहले एक गर्म और नम कपड़े से पूरी रबर को अच्छे से साफ करें. सफाई के बाद दोबारा पेपर टेस्ट करें. अगर फिर भी कागज आसानी से निकल जाता है, तो बाजार से अपने फ्रिज के मॉडल की नई गैस्केट (फ्रिज की रबर) खरीदकर खुद ही बदल लें. इसे बदलना बहुत आसान होता है और इसके लिए महंगे मकैनिक की जरूरत नहीं पड़ती है.